Космические прятки. За Млечным Путем спряталась гигантская внегалактическая структура

Ученые нашли доказательство того, что за одной из частей Млечного Пути скрывается гигантское скопление галактик.

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Группа астрономов из Аргентины, Бразилии и Чили представили свое новое исследование, которое еще проходит стадию рецензирования, чтобы его опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics. Ученые считают, что они обнаружили доказательства существования большого внегалактического скопления, которое скрывается за одной из частей галактики Млечного Пути, пишет Phys.

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[ + – ] Ученые нашли доказательство того, что за одной из частей Млечного Пути (на фото) скрывается гигантское скопление галактик Фото: NASA

Астрономы уже давно знают, что есть одна часть ночного неба, которая в основном скрыта от глаз из-за балджа нашей галактики. Это одна из двух главных структурных составляющих Млечного Пути вместе с галактическим диском, которая представляет собой своеобразную выпуклость, в которой находится очень плотное скопление звезд возле центра галактики.

[ + – ] Астрономы уже давно знают, что есть одна часть ночного неба, которая в основном скрыта от глаз из-за балджа нашей галактики. Это одна из двух главных структурных составляющих Млечного Пути вместе с галактическим диском, которая представляет собой своеобразную выпуклость, в которой находится очень плотное скопление звезд возле центра галактики Фото: wikipedia

Эту часть неба ученые называют "зоной исчезновения" и она составляет примерно 10% темного неба. Ученые долгое время пытаются понять, что скрывается за этой областью. С помощью наземных телескопов Европейской южной обсерватории группа астрономов предприняла новую попытку узнать, что скрывает этот регион от глаз астрономов.

Группа ученых из Аргентины, Бразилии и Чили использовали для своего исследования не только новые данные, которые им удалось получить, но и результаты предыдущих исследований, которые также пытались разгадать эту загадку.

[ + – ] Тщательное изучение всех полученных данных дало возможность ученым сделать вывод о том, что они обнаружили группу галактик, которая находится далеко за пределами Млечного Пути. Ученые считают, что там находится примерно 58 галактик и из-за такого огромного их количества астрономы решили, что вместе они составляют огромную внегалактическую структуру Фото: phys.org

В рамках нового исследования ученые полагались на обзор галактики с помощью инфракрасного диапазона света, ведь такое инфракрасное излучение может проходить через газ, пыль и свет звезд в балдже галактики и его улавливают наземные телескопы. Тщательное изучение всех полученных данных дало возможность ученым сделать вывод о том, что они обнаружили группу галактик, которая находится далеко за пределами Млечного Пути. Ученые считают, что там находится примерно 58 галактик и из-за такого огромного их количества астрономы решили, что вместе они составляют огромную внегалактическую структуру.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, в результате недавнего исследования, что Млечный Путь испаряется, когда мертвые звезды исчезают из нашей галактики. Астрономы выяснили, что галактика теряет часть своей массы во время этого процесса.

Также Фокус писал о том, что астрономам удалось решить давнюю галактическую загадку, которая касается центра Млечного Пути.

Как уже писал Фокус, NASA показало новый снимок космического телескопа Хаббл, на котором видно необычное объединение двух галактик. Их как бы соединяет яркая сверхъестественная рука.