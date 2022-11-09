Космічні хованки. За Чумацьким Шляхом сховалася гігантська позагалактична структура

Учені виявили доказ того, що за однією з частин Чумацького Шляху ховається гігантське скупчення галактик.

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Група астрономів з Аргентини, Бразилії та Чилі представила своє нове дослідження, яке ще проходить стадію рецензування, щоб його опублікували в журналі Astronomy & Astrophysics. Учені вважають, що вони виявили докази існування великого позагалактичного скупчення, яке ховається за однією з частин галактики Чумацького Шляху, пише Phys.

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[ + – ] Учені знайшли доказ того, що за однією з частин Чумацького Шляху (на фото) ховається гігантське скупчення галактик Фото: NASA

Астрономи вже давно знають, що є одна частина нічного неба, яка переважно прихована від очей через балдж нашої галактики. Це одна з двох головних структурних складових Чумацького Шляху разом із галактичним диском, яка є своєрідною опуклістю, де знаходиться дуже щільне скупчення зірок біля центру галактики.

[ + – ] Астрономи вже давно знають, що є одна частина нічного неба, яка переважно прихована від очей через балдж нашої галактики. Це одна з двох головних структурних складових Чумацького Шляху разом із галактичним диском, яка є своєрідною опуклістю, в якій знаходиться дуже щільне скупчення зірок біля центру галактики Фото: wikipedia

Цю частину неба вчені називають "зоною зникнення" і вона становить приблизно 10% темного неба. Учені довго намагаються зрозуміти, що ховається за цією ділянкою. За допомогою наземних телескопів Європейської південної обсерваторії група астрономів здійснила нову спробу дізнатися, що приховує регіон від очей астрономів.

Група вчених з Аргентини, Бразилії та Чилі використовували для свого дослідження не тільки нові дані, які їм вдалося отримати, але й результати попередніх досліджень, які намагалися також розгадати цю загадку.

[ + – ] Ретельне вивчення всіх отриманих даних дало можливість вченим зробити висновок про те, що вони виявили групу галактик, яка знаходиться далеко за межами Чумацького Шляху. Учені вважають, що там знаходиться приблизно 58 галактик і через таку величезну їх кількість астрономи вирішили, що разом вони складають величезну позагалактичну структуру Фото: phys.org

У межах нового дослідження учені покладалися на огляд галактики за допомогою інфрачервоного діапазону світла, адже таке інфрачервоне випромінювання може проходити через газ, пил і світло зірок у балджі галактики і його вловлюють наземні телескопи. Ретельне вивчення всіх отриманих даних дало можливість вченим зробити висновок про те, що вони виявили групу галактик, яка знаходиться далеко за межами Чумацького Шляху. Учені вважають, що там знаходиться приблизно 58 галактик і через таку величезну їх кількість астрономи вирішили, що разом вони складають величезну позагалактичну структуру.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку внаслідок нещодавнього дослідження, що Чумацький Шлях випаровується, коли мертві зірки зникають з нашої галактики. Астрономи з'ясували, що галактика втрачає частину своєї маси під час цього процесу.

Також Фокус писав про те, що астрономам вдалося вирішити давню галактичну загадку, яка стосується центру Чумацького Шляху.

Як уже писав Фокус, NASA показало новий знімок космічного телескопа Габбл, на якому видно незвичайне поєднання двох галактик. Їх хіба що з'єднує яскрава надприродна рука.