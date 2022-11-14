Искупить души с помощью граффити. Ученым удалось разгадать тайну храма Гроба Господня в Израиле

Оказалось, что давние рисунки на колонах были сделаны представителями церкви для искупления грехов усопших душ.

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Храм Гроба Господня – одно из самых святых и важнейших мест для христианской религии. Считается, что именно на территории этого храма много веков назад был распят Иисус Христос, якобы бы здесь его и похоронили.

На колоннах храма можно увидеть тайные резьбы. Похоже, что они были сделаны вандалами, но согласно последнему исследованию, их делали во время особого ритуала, — пишет The Jerusalem Post.

Теперь ученые считают, что эти своеобразные граффити делали, чтобы искупить души и почтить умерших. Их создавало духовенство с помощью христианской резьбы. Рисунки не очень старые. По данным Израильского управления древностей, они появились через сотни лет после крестовых походов.

Эксперты уже давно хотели найти ответ на вопрос, откуда появились эти резьбы. Особое внимание привлекали кресты. Именно их решили подробнее исследовать. Чтобы не разрушать стены храма и историческое наследие использовали современные методы.

Профессора Моше Кен и доктор Дорон Альтрац – израильские эксперты, которые проводили фотограмметрию для сканирования колонн и стен. После этого делали 3D-модели на экране компьютера.

Это позволило взглянуть на рисунки поподробнее. Затем ученые провели сравнительный анализ с похожими работами того же периода. В ходе исследования удалось выяснить, что рисунки не хаотичны. Были обнаружены следы умышленной и последовательной резьбы.

Их авторами были священнослужители. Утверждение это подтвердило однородность крестов. Все они имели схожую форму и дизайн. Поэтому версия с вандализмом отпала. Рисунки датировали ХVI веком. Предполагают, что их авторами были армянские священники храма.

Также ученые отметили, что вероятно резьбу делали с целью пожертвования. Когда родственники умерших платили, представители храма рисовали крест.

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