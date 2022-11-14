Спокутувати душі за допомогою графіті. Вченим вдалося розгадати таємницю храму Гробу Господнього в Ізраїлі

Виявилося, що давні малюнки на колонах були зроблені представниками церкви для спокутування гріхів покійних душ.

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Храм Гробу Господнього — одне з найсвятіших та найважливіших місць для християнської релігії. Вважається, що саме на території цього храму багато століть тому був розіп'ятий Ісус Христос, нібито його тут і поховали.

На колонах храму можна побачити таємні різьблення. Схоже, що вони були зроблені вандалами, але згідно з останнім дослідженням їх робили під час особливого ритуалу, пише The Jerusalem Post.

Тепер вчені вважають, що ці своєрідні графіті робили, щоб спокутувати душі та вшанувати померлих. Їх створювало духовенство за допомогою християнського різьблення. Малюнки не дуже старі. За даними Ізраїльського управління давнини, вони з'явилися через сотні років після хрестових походів.

Експерти вже давно хотіли знайти відповідь на запитання, звідки з'явилися ці різьблення. Особливу увагу привертали хрести. Саме їх вирішили детальніше дослідити. Щоб не руйнувати стіни храму та історичну спадщину використовували сучасні методи.

Професори Моше Кен та доктор Дорон Альтрац — ізраїльські експерти, які проводили фотограмметрію для сканування колон та стін. Після цього робили 3D моделі на екрані комп'ютера.

Це дозволило подивитись на малюнки докладніше. Потім вчені провели порівняльний аналіз зі схожими роботами того самого періоду. У результаті дослідження вдалося з'ясувати, що малюнки не хаотичні. Були виявлені сліди навмисного та послідовного різьблення.

Їхніми авторами були священнослужителі. Твердження це підтвердило однорідність хрестів. Всі вони мали схожу форму та дизайн. Тому версія із вандалізмом відпала. Малюнки датували ХVI століттям. Припускають, що їх авторами були вірменські священники храму.

Також вчені зазначили, що ймовірно різьблення робили з метою пожертвування. Коли родичі померлих платили, представники храму малювали хрест.

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