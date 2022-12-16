Над Норвегией появилось очень редкое полярное сияние: причина явления остается загадкой (фото)

Невероятно редкое полярное синие розового и оранжевого цвета уже во второй раз за 2 месяца появилось в небе над Норвегией.

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Несколько дней назад в небе над Норвегией группа наблюдателей за полярными сияниями стала свидетелем действительно необычного явления. Они увидели в небе полярное сияние, которое имело необычные для таких явлений цвета: розовый и оранжевый. Если розовое сияние уже появлялось в прошлом месяце над Норвегией, то оранжевого еще никогда не видели, пишет Space.

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В ноябре этого года, как уже писал Фокус, "охотник за полярными сияниями" Маркус Варик и группа туристов, которых он сопровождал, стали свидетелями появления необычного розового полярного сияния. Тогда ученые объяснили, что сильнейший выброс плазмы из Солнца пробил дыру в магнитном поле Земли, благодаря чему солнечные частицы проникли очень глубоко в атмосферу. Это и стало причиной появления необычного розового полярного сияния.

[ + – ] Несколько дней назад в небе над Норвегией группа наблюдателей за полярными сияниями стала свидетелем действительно необычного явления Фото: space.com

Но на этот раз Варик, который уже более 10 лет водит туристов посмотреть на эти атмосферные явления, и его группа увидели в небе не только розовое, но и оранжевое полярное сияние. По словам Варика, таких оттенков он никогда еще не наблюдал.

"Я не знаю, что должно было произойти, чтобы полярное сияние стало оранжевым, такого я точно еще не видел. Может быть снова появилась дыра в магнитном поле Земли, а может это что-то другое, я не знаю. В любом случае мы несколько минут наблюдали за этим явлением", — говорит Варик.

[ + – ] Но на этот раз Варик, который уже более 10 лет водит туристов посмотреть на эти атмосферные явления, и его группа увидели в небе не только розовое, но и оранжевое полярное сияние. По словам Варика, таких оттенков он никогда еще не наблюдал Фото: space.com

Эксперты по космической погоде пока также не знают, что произошло в тот день в небе недалеко от норвежского города Тромсе, который находится в 350 км за Полярным кругом.

По словам Варика, сияние в основном имело розовый цвет и зеленый цвет, но иногда переливалось оранжевым и несмотря на непродолжительность события он смог сделать несколько удивительных снимков. Но самое интересное, что согласно прогнозам ученых, шансы увидеть розовое полярное сияние в этот день были ничтожно малы.

Полярные сияния являются следствием взаимодействия солнечных частиц, которые попадают в атмосферу, с магнитным полем нашей планеты. Самые яркие полярные сияния появляются тогда, когда Земли достигают огромные потоки солнечной плазмы в результате корональных выбросов массы. Но ничего подобного на Солнце ученые не фиксировали в этот день.

По словам ученых, розовый цвет сияния приобретают из-за взаимодействия солнечных частиц с азотом в атмосфере Земли. Но это происходи только тогда, когда солнечный ветер проникает глубоко в атмосферу. Но такого также не происходило, поэтому причина необычного полярного сияния остается загадкой.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошла серия из восьми солнечных вспышек большой мощности и часть этого излучения уже достигла Земли. В ближайшее время ожидается еще больше вспышек, которые могут быть еще сильнее. Но во время будущих событий ученые ожидают выбросы огромных потоков плазмы, что может привести к проблемам на Земле.