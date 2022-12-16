Над Норвегією постало дуже рідкісне полярне сяйво: причина явища залишається загадкою (фото)

Неймовірно рідкісне полярне синє рожевого та помаранчевого кольору вже вдруге за 2 місяці з'явилося в небі над Норвегією.

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Декілька днів тому в небі над Норвегією група спостерігачів за полярними сяйвами стала свідком справді незвичайного явища. Вони побачили в небі полярне сяйво, яке мало незвичайні для таких явищ кольори — рожевий і помаранчевий. Якщо рожеве сяйво вже з'являлося минулого місяця над Норвегією, помаранчевого ще ніколи не бачили, пише Space.

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У листопаді цього року, як уже писав Фокус, "мисливець за полярними сяйвами" Маркус Варік і група туристів, яких він супроводжував, стали свідками появи незвичайного рожевого полярного сяйва. Тоді вчені пояснили, що сильний викид плазми із Сонця пробив діру в магнітному полі Землі, завдяки чому сонячні частки проникли дуже глибоко в атмосферу. Це й спричинило появу незвичайного рожевого полярного сяйва.

[ + – ] Кілька днів тому в небі над Норвегією група спостерігачів за полярними сяйвами стала свідком справді незвичайного явища Фото: space.com

Але цього разу Варік, який уже понад 10 років водить туристів подивитися на ці атмосферні явища, і його група побачила в небі не лише рожеве, а й помаранчеве полярне сяйво. За словами Варіка, таких відтінків він ще ніколи не спостерігав.

"Я не знаю, що мало статися, щоб полярне сяйво стало помаранчевим, такого я точно ще не бачив. Можливо, знову з'явилася діра в магнітному полі Землі, а може, це щось інше, я не знаю. У будь-якому випадку, ми кілька хвилин спостерігали за цим явищем", — каже Варік.

[ + – ] Але цього разу Варік, який уже понад 10 років водить туристів подивитися на ці атмосферні явища, і його група побачила в небі не лише рожеве, а й помаранчеве полярне сяйво. За словами Варіка, таких відтінків він ще ніколи не спостерігав. Фото: space.com

Експерти з космічної погоди поки що також не знають, що сталося того дня в небі неподалік від норвезького міста Тромсе, яке розташоване за 350 км за Полярним колом.

За словами Варіка, сяйво в основному мало рожевий і зелений колір, але іноді переливалося помаранчевим, і, незважаючи на нетривалість події, він зміг зробити кілька дивовижних знімків. Але найцікавіше, що, згідно з прогнозами вчених, шанси побачити рожеве полярне сяйво цього дня були дуже малі.

Полярні сяйва є наслідком взаємодії сонячних частинок, які потрапляють в атмосферу, з магнітним полем нашої планети. Найяскравіші полярні сяйва виникають тоді, коли Землі досягають величезні потоки сонячної плазми внаслідок корональних викидів маси. Але нічого подібного на Сонці вчені не фіксували цього дня.

За словами вчених, рожевого кольору сяйва набувають через взаємодію сонячних частинок із азотом в атмосфері Землі. Але це відбувається лише тоді, коли сонячний вітер проникає глибоко в атмосферу. Але такого також не відбувалося, тож причина незвичайного полярного сяйва залишається загадкою.

Як уже писав Фокус, на Сонці відбулася серія з восьми сонячних спалахів великої потужності, і частина цього випромінювання вже досягла Землі. Найближчим часом очікується ще більше спалахів, які можуть бути ще сильнішими. Але під час майбутніх подій учені очікують на викиди величезних потоків плазми, що може призвести до проблем на Землі.