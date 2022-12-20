Не бойтесь шума. Ученые назвали эффективный, но неожиданный способ убаюкать малыша

Новое исследование показывает, что определенная музыка с большей вероятностью успокоит ребенка.

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Пожалуй, у каждого родителя есть своя собственная методика убаюкивания малыша — кто-то поет песенки, кто-то включает музыку, а кто-то и вовсе считает, что укладывать ребенка необходимо в полной тишине. В новом исследовании ученые обнаружили способ, который позволяет эффективно убаюкать ребенка, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Дандит под руководством доктора Эмеса Наги провела исследование, в котором приняли участие почти 100 малышей в возрасте до недели — в ходе эксперимента ученые пытались найти эффективный способ уложить ребенка спать.

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Результаты исследования оказались неожиданными — ученые обнаружили, что веселая музыка успокаивает и заставляет малышей спать, а спокойная и меланхоличная — наоборот. В ходе эксперимента ученые включали новорожденным разные жанры музыки и наблюдали за их сердцебиением и поведением. Оказалось, что веселая музыка замедляет сердцебиение малыша — в результате он быстрее засыпает. При этом исследователи заметили, что грустная или медленная музыка оказывала на новорожденных менее заметный эффект.

По словам автора исследования, полученные результаты свидетельствуют о том, что эмоции, стоящие за колыбельной, могут влиять на то, насколько хорошо она помогает малышу заснуть. Исследователи предполагают, что у детей может быть врожденная реакция на музыку в таком возрасте.

Ученые также обнаружили, что новорожденные лучше засыпают под колыбельные любого типа, чем в тишине — предполагается, что песни могут убаюкивать малышей. К слову, ранее доктор Наги руководил исследованием, в ходе которого ученые выяснили, что младенцы в утробе любят, когда мать разговаривает с ними.

Ранее Фокус писал о том, что пищевые привычки формируются еще в утробе: от морковки дети улыбаются, а от брокколи — кривятся.