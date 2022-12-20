Не бійтеся шуму. Вчені назвали ефективний, але несподіваний спосіб заколисувати малюка

Нове дослідження показує, що певна музика з більшою ймовірністю заспокоїть дитину.

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Мабуть, у кожного з батьків є своя власна методика заколисування малюка — хтось співає пісеньки, хтось вмикає музику, а хтось взагалі вважає, що вкладати дитину необхідно в повній тиші. У новому дослідженні вчені виявили спосіб, який дозволяє ефективно заколисувати дитину, пише Daily Mail.

Група вчених з Університету Дандіт під керівництвом доктора Емеса Нагі провела дослідження, в якому взяли участь майже 100 малюків у віці до тижня — під час експерименту вчені намагалися знайти ефективний спосіб укласти дитину спати.

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Результати дослідження виявилися несподіваними – вчені з'ясували, що весела музика заспокоює і змушує малюків спати, а спокійна та меланхолійна – навпаки. У процесі експерименту вчені вмикали новонародженим різні жанри музики та спостерігали за їхнім серцебиттям і поведінкою. З'ясувалося, що весела музика сповільнює серцебиття малюка — як наслідок він швидше засинає. При цьому дослідники помітили, що сумна чи повільна музика мала на новонароджених менш помітний ефект.

За словами автора дослідження, отримані результати свідчать про те, що емоції, які стоять за колисковою, можуть впливати на те, наскільки добре вона допомагає малюкові заснути. Дослідники припускають, що в дітей може бути вроджена реакція на музику в такому віці.

Учені також з'ясували, що новонароджені краще засинають під колискові будь-якого типу, ніж у тиші — передбачається, що пісні можуть заколисувати малюків. До речі, раніше доктор Нагі керував дослідженням, під час якого вчені з'ясували, що немовлята в утробі люблять, коли мати розмовляє з ними.

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