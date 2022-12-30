Случайность помогла отыскать подземный город в Турции: его нашел мужчина, ремонтировавший подвал

В списке удивительных вещей, которые можно найти в своем подвале, огромный подземный город, уходящий в глубокую древность, наверное, занимает первое место.

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В 1963 году в турецкой провинции Невшехир один мужчина ударил по стене своего подвала молотком и обнаружил что-то невероятное, пишет Metro.co.uk.

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Мужчина, решивший остаться анонимным в сообщениях, нашел скрывавшийся за стеной туннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Тоннель вел в другой, а за ним еще один.

В конце концов ему удалось случайно найти вход в огромный подземный город под названием Деринкую.

Подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии оказалось, что она имеет глубину 18 этажей и способна вместить до 20 тыс. жителей.

Там были храмы, школы и даже стойла.

[ + – ] Пещерный комплекс Деринкую в Каппадокии, Турция (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Эксперты считают, что в городе могло проживать до 20 тысяч жителей (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Подземный город открыт для посетителей (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Часть подземного города извне (Фото: Getty Images)

По словам археологов Департамента культуры Турции, Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты считают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э. Это древняя индоевропейская культура.

Город достиг своего наибольшего процветания в византийский период (около 395 г. н.э. — 1453 г. н.э.). Тогда же он и расширился, включив колодцы и водные каналы. Хотя первоначально подземный комплекс, вероятно, использовался как хранилище, впоследствии он вырос до размеров, необходимых для обороны.

[ + – ] Исследуя туннели Деринкую Фото: Shutterstock / Nina Lishchuk

Согласно записям, на протяжении веков там проживали разные люди.

[ + – ] Город Деринкую снаружи Фото: Getty Images

Первые христиане жили здесь, спасаясь от преследований со стороны римлян, а мусульмане использовали его, чтобы укрываться во время арабо-византийских войн между 7-м и 11-м веками.

[ + – ] Внутри подземного города Деринкую, где когда-то жили 20 000 человек

Сейчас Деринкую открыт для посещения, хотя только 10% города доступны.

Ранее Фокус писал о самом большом подземном городе, найденном в Турции.