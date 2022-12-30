Случайность помогла отыскать подземный город в Турции: его нашел мужчина, ремонтировавший подвал
В списке удивительных вещей, которые можно найти в своем подвале, огромный подземный город, уходящий в глубокую древность, наверное, занимает первое место.
В 1963 году в турецкой провинции Невшехир один мужчина ударил по стене своего подвала молотком и обнаружил что-то невероятное, пишет Metro.co.uk.
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Мужчина, решивший остаться анонимным в сообщениях, нашел скрывавшийся за стеной туннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Тоннель вел в другой, а за ним еще один.
В конце концов ему удалось случайно найти вход в огромный подземный город под названием Деринкую.
Подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии оказалось, что она имеет глубину 18 этажей и способна вместить до 20 тыс. жителей.
Там были храмы, школы и даже стойла.
По словам археологов Департамента культуры Турции, Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты считают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э. Это древняя индоевропейская культура.
Город достиг своего наибольшего процветания в византийский период (около 395 г. н.э. — 1453 г. н.э.). Тогда же он и расширился, включив колодцы и водные каналы. Хотя первоначально подземный комплекс, вероятно, использовался как хранилище, впоследствии он вырос до размеров, необходимых для обороны.
Согласно записям, на протяжении веков там проживали разные люди.
Первые христиане жили здесь, спасаясь от преследований со стороны римлян, а мусульмане использовали его, чтобы укрываться во время арабо-византийских войн между 7-м и 11-м веками.
Сейчас Деринкую открыт для посещения, хотя только 10% города доступны.
Ранее Фокус писал о самом большом подземном городе, найденном в Турции.