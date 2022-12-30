Випадковість допомогла відшукати підземне місто в Туреччині: його знайшов чоловік, який ремонтував підвал

У списку дивовижних речей, які можна знайти у своєму підвалі, величезне підземне місто, що сягає сивої давнини, напевно, займає перше місце.

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У 1963 році в турецькій провінції Невшехір один чоловік вдарив по стіні свого підвалу молотком і виявив щось неймовірне за нею, пише Metro.co.uk.

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Чоловік, який вирішив залишитися анонімним у повідомленнях, знайшов тунель, що ховався за стіною, під час невеликого ремонту у власному домі. Тунель вів до іншого, а за ним ще один.

Зрештою йому вдалося випадково знайти вхід до величезного підземного міста під назвою Дерінкую.

Підземна фортеця впродовж багатьох століть залишалася покинутою та занедбаною, однак згодом виявилося, що вона має глибину 18 поверхів і здатна вмістити до 20 тис. жителів.

Там були храми, школи і навіть стійла.

[ + – ] Печерний комплекс Дерінкую в Каппадокії, Туреччина (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Експерти вважають, що в місті могло проживати до 20 000 жителів (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Підземне місто відкрите для відвідувачів (Фото: Getty Images/iStockphoto) [ + – ] Частина підземного міста ззовні (Фото: Getty Images)

За словами археологів Департаменту культури Туреччини, Дерінкую висікли у вулканічній породі. Місто стало своєрідним рукотворним мурашником. Фахівці вважають, що його створили фрігійці між 7 і 8 століттям до нашої ери. Це давня індоєвропейська культура.

Місто досягло свого найбільшого процвітання у візантійський період (близько 395 р. н.е. — 1453 р. н.е.). Тоді ж воно і розширилося, включивши колодязі та водні канали. Хоча спочатку підземний комплекс, ймовірно, використовували як сховище, згодом він виріс до розмірів, необхідних для оборони.

[ + – ] Досліджуючи тунелі Дерінкую Фото: Shutterstock / Nina Lishchuk

Згідно із записали, протягом століть там проживали різні люди.

[ + – ] Місто Дерінкуя ззовні Фото: Getty Images

Перші християни жили тут, рятуючись від переслідувань із боку римлян, а мусульмани використовували його, щоб переховуватися під час арабо-візантійських воєн між 7-м і 11-м століттями.

[ + – ] Всередині підземного міста Дерінкую, в якому колись жили 20 000 людей

Зараз Дерінкую відкрита для відвідування, хоча лише 10% міста доступні.

Раніше Фокус писав про найбільше підземне місто, знайдене у Туреччині.