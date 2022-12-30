Топ-10 самых странных существ на Земле, которых выбросило на берег в 2022 году (фото)

В этом году на побережьях в разных регионах планеты люди смогли обнаружить большое количество странных мертвых животных.

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Каждый год останки необычных существ, которые обитают в океанах Земли, выбрасывает на берег по всему миру. С помощью таких находок, иногда ученые раскрывают тайны жизни некоторых из самых неуловимых и загадочных существ на Земле. В 2022 году также было достаточно много случаев обнаружения на побережьях в разных странах удивительных мертвых морских животных. От белого кита и гигантских кальмаров до крошечных пингвинов и медуз – издание Live Science представило свой топ-10 самых странных существ, которых выбросило на берег в 2022 году.

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Белый горбатый кит

Житель Австралии на одном из скрытых пляжей в штате Виктория обнаружил труп горбатого кита длиной в 10 метров. Тело этого морского животного было чисто белым и больше походило на мраморную статую, чем на мертвого кита.

[ + – ] Житель Австралии на одном из скрытых пляжей в штате Виктория обнаружил труп горбатого кита длиной в 10 метров Фото: Live Science

Оказалось, что мертвый кит является самкой, но ученые считают, что она не была альбиносом, то есть не страдала от генетического заболевания, которое не позволяет вырабатывать пигмент для окраса кожи. Дело в том, что они обнаружили на трупе участки темной кожи.

Ученые пришли к выводу, что эта самка кита страдала от другого генетического заболевания, которое называется лейкизм. Оно похоже на альбинизм и, когда животное имеет такую болезнь, то оно не теряет весь цвет кожи, а появляются отдельные темные пятна.

Также эксперты предположили, что, возможно, большая часть внешней кожи кита отвалилась, во время разложения на поверхности океана, и под ней проявилась более светлая часть кожи.

Недоеденный гигантский кальмар

Одно из самых неуловимых и впечатляющих морских существ – это гигантский кальмар. Именно его труп обнаружила группа жителей Новой Зеландии. Особенно их поразило то, что щупальца кальмара были частично съедены. Этот огромный головоногий моллюск в длину имел 4 метра.

[ + – ] Одно из самых неуловимых и впечатляющих морских существ – это гигантский кальмар Фото: Live Science

Эксперты считают, что щупальца кальмара пострадали не в результате стычки с другим обитателем океана на глубине, а их обглодали животные-падальщики уже ближе к поверхности воды.

Выброшенные на берег гигантские кальмары встречаются крайне редко, но в этом регионе Новой Зеландии за последние 30 лет там на берег выбросило не менее шести таких же головоногих моллюсков. Подробнее об этом событии Фокус уже писал ранее.

Желудок кита

На одном из пляжей графства Корнуолл, Великобритания, местная жительница обнаружили нечто "инопланетное" и это "нечто" оказалось кучей китовых кишок вместе с желудком. Этот комок, покрытый водорослями, оказался единым целым без заметных разрывов и не издавал резких запахов гниения.

[ + – ] На одном из пляжей графства Корнуолл, Великобритания, местная жительница обнаружили нечто "инопланетное" и это "нечто" оказалось кучей китовых кишок вместе с желудком Фото: Live Science

Ученые, которые прибыли на место события, сразу же идентифицировали этот "инопланетный комок", как желудок кита c кишками. Пока что точно известно, что это был крупный кит, но какой именно неясно. Эксперты считают, что это могут быть останки горбатого кита, кашалота или же гренландского кита, которыебыли лакомством для животных –падальщиков в океане.

Сотни крошечных пингвинов

Более 500 самых маленьких пингвинов в мире таинственным образом были выброшены на берег в Новой Зеландии. Этот вид называется малые пингвины и они достигают роста в 30-40 см.Ученые не сразу поняли, что могло убить этих птиц, но они заметили, что большинство погибших пингвинов имели недостаточный вес.

[ + – ] Более 500 самых маленьких пингвинов в мире таинственным образом были выброшены на берег в Новой Зеландии Фото: Live Science

Наиболее вероятной причиной ученые назвали повышение температуры поверхности океана, вызванное изменением климата. Это вынудило добычу птиц уйти в более глубокие и холодные воды, где пингвины больше не могли до них добраться. В результате они потеряли почти весь свой жир и умерли либо от голода, либо от переохлаждения.

Выкидыш акулы

На берег на юге Англии в этом году выбросило труп детеныша акулы, который, как решили ученые, был выкидышем. Этот детеныш принадлежит к виду обыкновенных акул-лисиц и мел в длину примерно 90 см, что немного меньше средней длины тела новорожденной акулы этого вида. Ученые выяснили, что это была нарожденная самка. Но ученые считают, что это был не просто выкидыш, а от этого ребенка мать-акула избавилась в результате "аборта".

[ + – ] На берег на юге Англии в этом году выбросило труп детеныша акулы, который, как решили ученые, был выкидышем Фото: Live Science

Самопроизвольное прерывание беременности у акул может быть вызвано стрессом и встречается чаще, чем считали исследователи ранее. Эксперты считают, что мать-акулу могли поймать рыбаки и она избавилась от детеныша.

Обыкновенные акулы-лисицы довольно распространены в водах Великобритании, но встречаются очень редко, потому что они живут глубоко под водой. Взрослые особи могут вырасти до 6 метров в длину.

Таинственный клюворылый кит

Труп загадочного клюворылого кита выбросило на пляж Калифорнии, США, и на нем были замечены необычные раны на морде и царапины по всему телу. Длина этого похожего на дельфина кита составляла почти 5 метров.

[ + – ] Труп загадочного клюворылого кита выбросило на пляж Калифорнии, США, и на нем были замечены необычные раны на морде и царапины по всему телу Фото: Live Science

По словам ученых, на планете живут примерно два десятка видов клюворылых китов, но только несколько из них должным образом изучены. Поэтому пока неизвестно, к какому именно виду принадлежало это животное. Что касается травм, замеченных на трупе, то скорее всего их кит получил во время столкновения с кораблем или большой лодкой.

Тысячи необычных медуз

Тысячи шарообразных медуз, которые так и называются – медузы-пушечное ядро (Stomolophus meleagris) выбросило на берег в штате Северная Каролина, США.

[ + – ] Тысячи шарообразных медуз, которые так и называются – медузы-пушечное ядро (Stomolophus meleagris) выбросило на берег в штате Северная Каролина, США Фото: Live Science

Эти медузы похожи на настоящие пушечные ядра как по форме, так и по размеру, в среднем весят около 450 граммов и имеют диаметр около 24 см. Этот вид является одним из наиболее распространенных видов медуз в данном регионе США.

Кальмар с огромными глазами

Огромную тушу гигантского кальмара с глазами диаметром в 30 см выбросило на берег в ЮАР. Длина этого головоногого моллюска составляла более 4 метров.

[ + – ] Огромную тушу гигантского кальмара с глазами диаметром в 30 см выбросило на берег в ЮАР Фото: Live Science

Ученые точно не знаю, как именно погиб этот кальмар, но возможно он застрял на мелководье в поисках пищи. Это был уже второй труп гигантского кальмара в этом регионе, который также выбросила в этом году на берег. Тот кальмар был в длину 3,5 метра. Пока не ясно есть ли связь между гибелью этих двух морских существ. Подробнее об этом событии Фокус уже писал.

100-летняя гренландская акула

Труп очень редкой гренландской акулы обнаружили на побережье Англии. Ее длина составляла 4 метра, а весила она почти 300 кг. Гренландские акулы обитают в Северном Ледовитом океане, а также на сере Атлантического океана и считаются одними из самых долгоживущих животных в мире. Они могут прожить до 270 лет.

[ + – ] Труп очень редкой гренландской акулы обнаружили на побережье Англии Фото: Live Science

Интересно, что эти акулы не становятся полностью взрослыми, пока им не исполнится 150 лет. Поэтому ученые пришли к выводу, после исследования трупа акулы, что ей было примерно 100 лет. Позже ученые нашли причину гибели этой акулы: у нее обнаружили воспаление защитных оболочек, покрывающих головной и спинной мозг и это вероятно ее и убило.

Самая тяжелая костная рыба на Земле

Тушу гигантской мертвой рыбы-луны обнаружили на Азорских островах. Оказалось, что эта рыба является самой тяжелой костной рыбой из когда-либо зарегистрированных на Земле.

[ + – ] Тушу гигантской мертвой рыбы-луны обнаружили на Азорских островах. Оказалось, что эта рыба является самой тяжелой костной рыбой из когда-либо зарегистрированных на Земле Фото: Live Science

Труп рыбы-луны не выбросило на берег, его обнаружили на поверхности океана. Ширина этой рыбы составила 3,6 метра, а длина — 3,5 м. Что касается веса, то ученые определили, что рыба весит почти 3 тонны. Предыдущий рекорд принадлежал такой же рыбе, которую выловили в Японии в 1996 году, и она весила 2,3 тонны. Подробнее об этом событии Фокус уже писал.