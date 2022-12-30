Топ 10 найдивніших істот на Землі, яких викинуло на берег у 2022 році (фото)

Цього року на узбережжях у різних регіонах планети люди змогли виявити велику кількість дивних мертвих тварин.

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Щороку останки незвичайних істот, що мешкають в океанах Землі, викидає на берег по всьому світу. За допомогою таких знахідок іноді вчені розкривають таємниці життя деяких з найневловиміших і загадкових істот на Землі. У 2022 році також було досить багато випадків виявлення на узбережжях у різних країнах дивовижних мертвих морських тварин. Від білого кита та гігантських кальмарів до крихітних пінгвінів та медуз — видання Live Science представило свій топ 10 найдивніших істот, яких викинуло на берег у 2022 році.

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Білий горбатий кит

Житель Австралії на одному із прихованих пляжів у штаті Вікторія виявив труп горбатого кита завдовжки 10 метрів. Тіло цієї морської тварини було чисто білим і більше скидалося на мармурову статую, ніж на мертвого кита.

[ + – ] Житель Австралії на одному із прихованих пляжів у штаті Вікторія виявив труп горбатого кита завдовжки 10 метрів Фото: Live Science

Виявилося, що мертвий кит є самкою, але вчені вважають, що вона не була альбіносом, тобто не страждала на генетичне захворювання, яке не дозволяє виробляти пігмент для забарвлення шкіри. Річ у тому, що вони виявили на трупі ділянки темної шкіри.

Вчені дійшли висновку, що ця самка кита страждала на інше генетичне захворювання, яке називається лейкізм. Воно схоже на альбінізм і, коли тварина має таку хворобу, вона не втрачає весь колір шкіри, а з'являються окремі темні плями.

Також експерти припустили, що, можливо, більша частина зовнішньої шкіри кита відвалилася під час розкладання на поверхні океану і під нею виявилася світліша частина шкіри.

Недоїдений гігантський кальмар

Одна з найневловиміших та найдивовижніших морських істот — це гігантський кальмар. Саме його труп виявила група мешканців Нової Зеландії. Особливо їх вразило те, що щупальця кальмара були частково з'їдені. Цей величезний головоногий молюск у довжину мав 4 метри.

[ + – ] Одна з найневловиміших та найдивовижніших морських істот – це гігантський кальмар Фото: dino

Експерти вважають, що щупальця кальмара постраждали не наслідок сутички з іншим мешканцем океану на глибині, а їх обгризли тварини-падальники вже ближче до поверхні води.

Викинуті на берег гігантські кальмари зустрічаються вкрай рідко, але в цьому регіоні Нової Зеландії за останні 30 років там на берег викинуло щонайменше шість таких головоногих молюсків. Докладніше про цю подію Фокус уже писав раніше.

Шлунок кита

На одному з пляжів графства Корнуолл, Великобританія, місцева мешканка виявили щось "інопланетне" і це "щось" виявилося купою китових кишок разом зі шлунком. Ця грудка, вкрита водоростями, виявилася єдиною цілою без помітних розривів і не видавала різких запахів гниття.

[ + – ] На одному з пляжів графства Корнуолл, Великобританія, місцева мешканка виявили щось "інопланетне" і це "щось" виявилося купою китових кишок разом із шлунком Фото: dino

Вчені, які прибули на місце події, відразу ж ідентифікували цю "інопланетну грудку", як шлунок кита з кишками. Поки достеменно відомо, що це був великий кит, але який саме неясно. Експерти вважають, що це можуть бути останки горбатого кита, кашалота або ж гренландського кита, які були ласощами для тварин-падальників в океані.

Сотні крихітних пінгвінів

Понад 500 найменших пінгвінів у світі таємниче викинуло на берег у Новій Зеландії. Цей вид називається малі пінгвіни і вони досягають росту в 30-40 см. Вчені не відразу зрозуміли, що могло вбити цих птахів, але вони помітили, що більшість загиблих пінгвінів мала недостатню вагу.

[ + – ] Понад 500 найменших пінгвінів у світі таємниче викинуло на берег у Новій Зеландії Фото: dino

Найімовірнішою причиною вчені назвали підвищення температури поверхні океану, спричинене зміною клімату. Це змусило видобуток птахів піти у глибші та холодніші води, де пінгвіни більше не могли дістатися до них. Зрештою вони втратили майже весь свій жир і померли або з голоду, або від переохолодження.

Викидень акули

На берег на півдні Англії цього року викинуло труп дитинчати акули, яке, як вирішили вчені, було викиднем. Це дитинча належить до виду звичайних акул-лисиць і було в довжину приблизно 90 см, що трохи менше середньої довжини тіла новонародженої акули цього виду. Вчені з'ясували, що то була народжена самка. Але це був не просто викидень, а цієї дитини мати-акула позбулася внаслідок "аборту".

[ + – ] На берег на півдні Англії цього року викинуло труп дитинчати акули, яке, як вирішили вчені, було викиднем Фото: dino

Мимовільне переривання вагітності в акул може бути спричинене стресом і зустрічається частіше, ніж вважали дослідники раніше. Експерти вважають, що мати-акулу могли спіймати рибалки й вона позбулася дитинчати.

Прості акули-лисиці досить поширені у водах Великобританії, але зустрічаються дуже рідко, тому що вони живуть глибоко під водою. Дорослі особини можуть вирости до 6 метрів завдовжки.

Таємничий дзьобориловий кит

Труп загадкового дзьоборилового кита викинуло на пляж Каліфорнії, США, і на ньому були помічені незвичайні рани на морді й подряпини по всьому тілу. Довжина цього схожого на дельфіна кита становила майже 5 метрів.

[ + – ] Труп загадкового дзьоборилового кита викинуло на пляж Каліфорнії, США, і на ньому були помічені незвичайні рани на морді та подряпини по всьому тілу Фото: dino

За словами вчених, на планеті мешкають приблизно два десятки видів дзьоборилових китів, але лише кілька з них належним чином вивчені. Тому поки невідомо, до якого саме виду належала ця тварина. Щодо травм, помічених на трупі, то найімовірніше їх кит отримав під час зіткнення з кораблем або великим човном.

Тисячі незвичайних медуз

Тисячі кулястих медуз, які так і називаються – медузи-гарматне ядро (Stomolophus meleagris) викинуло на берег у штаті Північна Кароліна, США.

[ + – ] Тисячі кулястих медуз, які так і називаються – медузи-гарматне ядро (Stomolophus meleagris) викинуло на берег у штаті Північна Кароліна, США Фото: dino

Ці медузи схожі на справжні гарматні ядра як формою, так і за розміром, в середньому важать близько 450 грамів і мають діаметр близько 24 см. Цей вид є одним з найпоширеніших видів медуз в цьому регіоні США.

Кальмар з величезними очима

Величезну тушу гігантського кальмара з очима діаметром 30 см викинуло на берег у ПАР. Довжина цього головоногого молюска складала понад 4 метри.

[ + – ] Величезну тушу гігантського кальмара з очима діаметром 30 см викинуло на берег у ПАР Фото: dino

Вчені точно не знають, як саме загинув цей кальмар, але, можливо, він застряг на мілководді в пошуках їжі. Це був уже другий труп гігантського кальмара у цьому регіоні, який також викинуло цього року на берег. Той кальмар був завдовжки 3,5 метри. Поки не ясно, чи є зв'язок між загибеллю цих двох морських істот. Докладніше про цю подію Фокус уже писав.

100-річна гренландська акула

Труп дуже рідкісної гренландської акули виявили біля узбережжя Англії. Її довжина становила 4 метри, а важила майже 300 кг. Гренландські акули мешкають у Північному Льодовитому океані, а також на сірці Атлантичного океану і вважаються одними з найбільших у світі. Вони можуть прожити до 270 років.

[ + – ] Труп дуже рідкісної гренландської акули виявили на узбережжі Англії Фото: dino

Цікаво, що ці акули не стають повністю дорослими, доки їм не виповниться 150 років. Тому вчені дійшли висновку після дослідження трупа акули, що їй було приблизно 100 років. Пізніше вчені виявили причину загибелі цієї акули: у неї виявили запалення захисних оболонок, що покривають головний і спинний мозок і це, ймовірно, її і вбило.

Найважча кісткова риба на Землі

Тушу гігантської мертвої риби-місяця виявили на Азорських островах. Виявилося, що ця риба є найважчою кістковою рибою з будь-коли зареєстрованих на Землі.

[ + – ] Тушу гігантської мертвої риби-місяця виявили на Азорських островах. Виявилося, що ця риба є найважчою кістковою рибою з будь-коли зареєстрованих на Землі Фото: dino

Труп риби-місяця не викинуло на берег, його виявили на поверхні океану. Ширина цієї риби становила 3,6 метра, а довжина — 3,5 м. Щодо ваги, то вчені визначили, що риба важить майже 3 тонни. Попередній рекорд належав такій же рибі, яку виловили в Японії у 1996 році, і вона важила 2,3 тонни. Докладніше про цю подію Фокус уже писав.