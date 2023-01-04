Мои зубы - мечи, когти – копья: как древние культуры и цивилизации придумали драконов

Драконы появлялись в искусстве, мифологии и фольклоре многих культур и цивилизаций независимо на протяжении всей истории.

Related video

Слово "дракон", впервые вошедшее в английский язык в 13 веке, происходит от латинского "dracōnis" и греческого "drakōns".

Одно из первых изображений драконов как гигантских змей в мифологии древнего Ближнего Востока, в частности в месопотамском искусстве и литературе, где драконообразные существа описаны в Эпосе о сотворении мира "Энума Элиш" с конца 2-го тысячелетия до нашей эры, пишет Heritage.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

[ + – ] Драконообразные существа описаны в Эпосе о сотворении мира "Энума Элиш" с конца 2-го тысячелетия до нашей эры Фото: "Википедия"

В древнеегипетской мифологии Апоп или Апофис — гигантское змеевидное существо, находящееся в царстве мертвых или под горизонтом. Впервые упоминается во времена 8-й династии (2181 г. до н. э. — 2160 г. до н. э.), Апоп родился из пуповины Ра и был противником света и Маата, замкнутым в эпических поединках на протяжении веков с Ра.

[ + – ] Апоп родился из пуповины Ра и был противником света и Маата, замкнутым в эпических поединках на протяжении веков с Ра Фото: "Википедия"

Нехебкау — еще один гигантский змей, охраняемый Дуатом и помогавший Ра в его битве против Апепа. Хотя поначалу он считался злым духом, позже он исполняет обязанности погребального бога, связанного с загробным миром, и одного из сорока двух судей Маат.

В зороастрийской литературе Ирана и Персии такие драконы, как Заххак, что означает "Авестийская Великая Змея", считались олицетворением греха и алчности. В персидской суфийской литературе философ Джалаледдин Руми также предполагает, что драконы символизируют чувственную душу, жадность и сладострастие, которую необходимо убить в духовном сражении.

[ + – ] Драконы, как Заххак, что означает "Авестийская Великая Змея", считались олицетворением греха и алчности Фото: "Википедия"

Драконы (д.гр. drakōns) играли значительную роль в древнегреческой мифологии. На некоторых изображениях также изображена дракайна, змея женщина с некоторыми чертами человеческой женщины.

[ + – ] Скилла, одна из дракайн Фото: "Википедия"

Многие греческие герои боролись или сталкивались с этими существами. Геракл убил Лернейскую гидру, Ясон усыпил бессонного дракона, охранявшего Золотое Руно, Зевс боролся с чудовищем Тифоном, а Кадм сражался с драконом Ареса.

В Азии, в частности в Китае, драконы (на китайском: lóng) ассоциировались с удачей и традиционно символизировали мощные и благоприятные силы. Драконы часто сопровождали богов и полубогов как их личные кони или спутники, а китайские императоры использовали символ дракона для демонстрации своей императорской силы.

Традиционный образ китайского дракона появился во время правления династий Шан (1766-1122 гг. до н. э.) и Чжоу (1046 г. до н. э. — 256 г. до н. э.), эволюционировав в Иньлун, крылатого дракона, который, по мнению ученого Чен Чжэна, является происхождением "образа подлинного дракона".

[ + – ] Традиционный образ китайского дракона появился во время правления династий Шан (1766-1122 гг. до н. э.) и Чжоу (1046 г. до н. э. — 256 г. до н. э.), эволюционировав в Иньлун Фото: "Википедия"

Скорее всего, китайский дракон повлиял на многие страны Азии, причем корейские драконы изображаются с более длинными бородами, а иногда с гигантской сферой, известной под названием "йойджу". Корейская мифология описывает драконов, происходящих от змей, подобных прото-драконам, которые назывались имуги, которые стремились стать настоящими драконами, если они поймают упавшую с неба йойджу.

В Японии легенды о драконах тесно переплетаются с китайскими легендами, даже используются китайские заимствования для драконов. Считается, что буддийские монахи из всей Азии передали в Японию легенды о драконах и змеях из буддийской и индуистской мифологии, хотя есть несколько примеров местных драконов, описанных в древних текстах, таких как "Кодзики" и "Нихон секи".

[ + – ] В филиппинской мифологии Бакунава, что означает "изогнутая змея", является змеевидным драконом Фото: "Википедия"

В филиппинской мифологии Бакунава, что означает "изогнутая змея", является змеевидным драконом, считающимся причиной затмений, землетрясений, дождей и ветра.

Многие филиппинские змеи были связаны с проглатыванием луны, с легендами о Лаве, змея по мифологии Капампанган, крылатого призрачного дракона-змея по мифологии Илокано и Саву, змееподобного монстра по мифологии тагальцев и ате.

Индия также имеет собственные легенды о драконах. В "Ригведе", древнеиндийском сборнике ведических гимнов на санскрите, описывается, как Индра, ведический бог штормов, сражался с гигантским змеем, по имени Вртра.

Народы Америки создали свои собственные драконовские легенды, полностью независимые от остального мира. Юкатекские майя поклонялись Кулькулькану, мезоамериканскому божеству-змее, происходящему из классического периода.

[ + – ] Юкатекские майя поклонялись Кулькулькану, мезоамериканскому божеству-змее Фото: "Википедия"

Ацтеки поклонялись Кетцалькоатлю, имя которого происходит из языка науатль и означает "пернатый змей" или "Змей с перьями Кецаль".

[ + – ] Изображение Кетцалькоатля в Кодексе Борбоникус Фото: "Википедия"

Одной из самых распространенных форм коренных американских драконов, повторяющихся среди многих коренных племен Юго-Восточных лесов и других племенных групп, является Рогатый Змей, который ассоциируется с водой, дождем, молнией и громом.

[ + – ] Изображение Рогатого Змея является распространенной темой на керамических изделиях из Касас-Грандес Фото: Paquimé

Современный образ дракона сложился в Европе в эпоху Средневековья из-за сочетания змееподобных драконов классической греко-римской литературы, упоминаний о ближневосточных европейских драконах, сохранившихся в Библии, и европейских народных традиций.

[ + – ] Древнее узнаваемое изображение полностью современного европейского дракона появляется на иллюстрации из средневекового манускрипта MS Harley 3244 Фото: Wikimedia Commons

На 11-13 век приходится пик европейского интереса к драконам как к живым существам. Древнее узнаваемое изображение полностью современного европейского дракона появляется на иллюстрации из средневекового манускрипта MS Harley 3244, созданного около 1260 года нашей эры.

Европейские драконы, как правило, изображаются как жадные и прожорливые монстры с безудержным аппетитом, обитающие в реках или имеющие подземное логово или пещеру. Они часто отождествляются с сатаной, из-за упоминания о сатане как "драконе" в Книге Откровения.

Драконы и драконьи мотивы присутствуют во многих произведениях современной литературы, особенно в жанре фэнтези. Одним из наиболее знаковых современных драконов является Смог из классического романа Дж. Р. Р. Толкина "Гоббит".

[ + – ] "Разговор со Смогом" — иллюстрация Толкина к роману "Гоббит" Фото: "Википедия"

Ученые спорят о том, откуда происходит идея дракона, и выдвигают самые разные гипотезы. Поскольку все древнейшие драконы напоминают змей или имеют змееподобные атрибуты, было предположено, что драконы являются порождением нашего врожденного страха перед змеями.

Исследователи также утверждают, что драконы могли быть вдохновлены древними находками окаменелостей, принадлежащих динозаврам и другим доисторическим животным.

Об этом свидетельствует Собор святых Станислава и Вацлава, где несколько костей, якобы принадлежащих Вавельскому дракону, висят за пределами собора, но на самом деле они принадлежат плейстоценовому млекопитающему.