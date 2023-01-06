Подозрительно похожи на Млечный Путь: шесть древних галактик переписывают имеющиеся теории (фото)

Эти галактики имеют одну особенность, которой еще никогда не наблюдали в ранней Вселенной.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил 6 далеких галактик, которые похожи на Млечный Путь, но они появились от 8 до 11 млрд лет назад. Но самое главное, эти очень далекие галактики являются первыми подобными объектами из ранней Вселенной, у которых есть перемычка из звезд. Ученые считают, что теперь нужно будет пересмотреть существующие теории об эволюции галактик, пишет Daily Mail.

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Космический телескоп Уэбб сделал еще одно важное открытие. Ему удалось обнаружить 6 галактик, которые, как и наш Млечный Путь имеют перемычку из звезд. Эти регионы представляют собой вытянутую область космоса, которая состоит из газа, пыли и собственно звезд, которая простирается от центра галактик до их внешних дисков.

[ + – ] Космический телескоп Уэбб сделал еще одно важное открытие. Ему удалось обнаружить 6 галактик, которые, как и наш Млечный Путь имеют перемычку из звезд. Эти регионы представляют собой вытянутую область космоса, которая состоит из газа, пыли и собственно звезд, которая простирается от центра галактик до их внешних дисков Фото: NASA

Млечный Путь также является галактикой с перемычкой, но астрономы впервые обнаружили такие же галактики в ранней Вселенной. Эти структуры появились в период от 8 до 11 млрд лет назад, учитывая, что возраст Вселенной составляет 13,7 млрд лет. При этом одна галактика появилась как раз 11 млрд лет назад. Это значит, что данные галактики находятся от Земли на расстоянии от 8 до 11 млрд световых лет и свет от них начал лететь к нам, когда ни Солнечной системы, ни Земли еще не существовало.

[ + – ] Млечный Путь (на изображении) также является галактикой с перемычкой, но астрономы впервые обнаружили такие же галактики в ранней Вселенной Фото: NASA/JPL

По словам Шардха Джоги из Университета штата Техас, это открытие показывает, что модели эволюции галактик возможно придется пересмотреть, ведь до этого галактики с перемычкой в такой ранней Вселенной не находили. Только благодаря изображениям телескопа Уэбб, астрономы смогли четко увидеть в структурах столь далеких галактик ярко выраженную полосу из звезд в их центрах.

[ + – ] Космический телескоп Уэбб обнаружил 6 далеких галактик, которые похожи на Млечный Путь, но они появились от 8 до 11 млрд лет назад. Но самое главное, эти очень далекие галактики являются первыми подобными объектами из ранней Вселенной, у которых есть перемычка из звезд Фото: NASA

По словам астрономов, перемычки имеют 65% всех известных спиральных галактик во Вселенной (Млечный Путь тоже является спиральной галактикой). Наличие этой особенности в галактике влияет на движение звезд, пыли и газа.

Ученые предполагают, что эти перемычки втягивают вещество из внешнего диска галактики и благодаря этому ускоряется появление новых звезд. Также перемычки помогают появлению сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

По словам Джоги, перемычки помогают быстрому перемещению газа в центр галактики, где он быстро превращается в новые звезды. И этот процесс происходит в 10 -100 раз быстрее, чем в остальной части галактики.

Как уже писал Фокус, астрономы с помощью наземных телескопов смогли увидеть очень детально, как выглядит близкая к нам туманность, в которой происходит появление новых звезд.

Также Фокус писал о том, с чего началось формирование Млечного Пути и как наша галактика стала такой, какой ее знают ученые.

Космический телескоп Уэбб за год пребывания в космосе смог сделать немало важных открытий, и конечно же с его помощью ученые получили новый взгляд на нашу Вселенную. Фокус уже писал о самых впечатляющих изображениях телескопа, которые он сделал в прошлом году.