Підозріло схожі на Чумацький Шлях: шість стародавніх галактик переписують наявні теорії (фото)

Ці галактики мають одну особливість, якої ще ніколи не бачили в ранньому Всесвіті.

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Космічний телескоп Вебба виявив 6 далеких галактик, які схожі на Чумацький Шлях, але вони з'явилися від 8 до 11 млрд років тому. Але найголовніше — ці дуже далекі галактики є першими подібними об'єктами з раннього Всесвіту, які мають бар із зірок. Учені вважають, що тепер потрібно буде переглянути наявні теорії щодо еволюції галактик, пише Daily Mail.

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Космічний телескоп Вебба зробив ще одне важливе відкриття. Йому вдалося виявити 6 галактик, які, як і наш Чумацький Шлях, мають бар із зірок. Ці регіони є витягнутою областю космосу, яка складається з газу, пилу та власне зірок, яка простягається від центру галактик до їхніх зовнішніх дисків.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба зробив ще одне важливе відкриття. Йому вдалося виявити 6 галактик, які, як і наш Чумацький Шлях, мають бар із зірок. Ці регіони є витягнутою областю космосу, яка складається з газу, пилу та власне зірок, яка простягається від центру галактик до їхніх зовнішніх дисків. Фото: NASA

Чумацький Шлях також є галактикою з баром, але астрономи вперше виявили такі ж галактики в ранньому Всесвіті. Ці структури з'явилися в період від 8 до 11 млрд років тому, враховуючи, що вік Всесвіту становить 13,7 млрд років. Водночас одна галактика з'явилася якраз 11 млрд років тому. Це означає, що ці галактики розташовані від Землі на відстані від 8 до 11 млрд світлових років, і світло від них почало летіти до нас, коли ні Сонячної системи, ні Землі ще не існувало.

[ + – ] Чумацький Шлях (на зображенні) також є галактикою з баром, але астрономи вперше виявили такі ж галактики в ранньому Всесвіті Фото: Titan

За словами Шардха Джогі з Університету штату Техас, це відкриття показує, що моделі еволюції галактик, можливо, доведеться переглянути, адже до цього галактики з баром у такому ранньому Всесвіті не знаходили. Тільки завдяки зображенням телескопа Вебба астрономи змогли чітко побачити в структурах таких далеких галактик яскраво виражену смугу із зірок у їхніх центрах.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба виявив 6 далеких галактик, які схожі на Чумацький Шлях, але вони з'явилися від 8 до 11 млрд років тому. Але найголовніше, ці дуже далекі галактики є першими подібними об'єктами з раннього Всесвіту, які мають бар із зірок. Фото: NASA

За словами астрономів, бар мають 65% всіх відомих спіральних галактик у Всесвіті (Чумацький Шлях теж є спіральною галактикою). Наявність цієї особливості в галактиці впливає на рух зірок, пилу та газу.

Учені припускають, що ці бари втягують речовину із зовнішнього диска галактики, і завдяки цьому прискорюється поява нових зірок. Також перемички допомагають появі надмасивних чорних дір у центрах галактик.

За словами Джогі, бари допомагають швидкому переміщенню газу в центр галактики, де він швидко перетворюється на нові зірки. І цей процес відбувається в 10-100 разів швидше, ніж у решті галактики.

Як уже писав Фокус, астрономи за допомогою наземних телескопів змогли побачити дуже детально, який вигляд має близька до нас туманність, де відбувається поява нових зірок.

Також Фокус писав про те, з чого почалося формування Чумацького Шляху та як наша галактика стала такою, якою її знають учені.

Космічний телескоп Вебба за рік перебування в космосі зміг зробити чимало важливих відкриттів, і, звичайно ж, за його допомогою вчені отримали новий погляд на наш Усесвіт. Фокус уже писав про найбільш вражаючі зображення телескопа, які він зробив минулого року.