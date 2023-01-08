Весом с внедорожник. "Мертвый" космический аппарат NASA скоро упадет на Землю: что известно

По словам ученых, в атмосферу планеты "нырнет" объект весом в почти 2,5 тонны.

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В ночь с воскресенья на понедельник, а если быть точнее, то в 1:40 по Киеву, уже 9 января, на Землю упадет спутник NASA под названием ERBS, который уже вышел из строя, пишет Space.

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Согласно прогнозам ученых из NASA, спутник ERBS, который был запущен в космос еще в 1984 году, упадет на Землю в ночь на понедельник, 9 января, примерно в 1:40 по Киеву. Но это только примерное время, ведь данный космический аппарат может войти в атмосферу Земли и на несколько часов позже.

В NASA считают, что спутник, который весит почти 2,5 тонны, должен сгореть в атмосфере, но некоторые его компоненты переживут вхождение в атмосферу Земли и упадут на поверхность планеты. Но ученые говорят, что риск того, что эти элементы причинят кому-либо вред, очень мал и составляет примерно 1 шанс из 9400.

Космический аппарат ERBS находился в космосе 38 лет, хотя свою научную деятельность прекратил еще в 2005 году. С помощью своих приборов спутник изучал процесс поглощения и отражения Землей солнечной энергии.

[ + – ] Космический аппарат ERBS находился в космосе 38 лет, хотя свою научную деятельность прекратил еще в 2005 году. С помощью своих приборов спутник изучал процесс поглощения и отражения Землей солнечной энергии Фото: NASA

Изначально миссия была рассчитана всего на 2 года, но оказалось, что спутник смог проработать 21 год, после чего он окончательно вышел из строя. Последние 17 лет спутник ERBS кружил вокруг Земли в виде космического мусора, который гравитация планеты постепенно притягивала к Земле.

Это смертельное падение на планету в который раз напоминает о том, что околоземная обита заполнена огромным количеством космического мусора, который все больше и больше угрожает своим падением на Землю. И такого мусора, по словам ученых будет становится еще больше, ведь за последние годы, в космос было запущено огромное количество спутников.

Самым значительным падением космического мусора на Землю за последние месяцы можно назвать падение обломков китайской космической ракеты "Чанчжэн 5B" в ноябре прошлого года. Как уже писал Фокус, после того, как ракета доставила на орбиту последний сегмент космической станции "Тяньгун", она начала свое неконтролируемое падение на Землю. До этого, как уже писал Фокус, в июле прошлого года обломки такой же ракеты упали в Юго-Восточной Азии.

В основном американские ракеты-носители, после вывода в космос полезного груза, либо спускаются на стартовую площадку, либо же они имеют контролируемое с Земли падение. Но в случае с ракетами КНР дело обстоит несколько иначе, что вызвало критику международного сообщества.

Что касается других космических аппаратов NASA, то Фокус уже писал о новых результатах исследования последствий столкновения аппарата DART с астероидом. Кроме всего прочего, оказалось, что астероид Диморф стал похож на M&M's.