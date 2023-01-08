Вага, як у позашляховика. "Мертвий" космічний апарат NASA скоро впаде на Землю: що відомо

За словами вчених, в атмосферу планети "пірне" об'єкт вагою майже 2,5 тонни.

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У ніч із неділі на понеділок, а якщо бути точніше, то о 1:40 за Києвом, уже 9 січня, на Землю впаде супутник NASA під назвою ERBS, що уже вийшов з ладу, пише Space.

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Згідно з прогнозами вчених з NASA, супутник ERBS, запущений у космос ще у 1984 році, впаде на Землю в ніч проти понеділка, 9 січня, приблизно о 1:40 за Києвом. Але це лише приблизний час, адже цей космічний апарат може увійти в атмосферу Землі й на кілька годин пізніше.

У NASA вважають, що супутник, який важить майже 2,5 тонни, має згоріти в атмосфері, але деякі його компоненти переживуть входження в атмосферу Землі та впадуть на поверхню планети. Але вчені кажуть, що ризик того, що ці елементи завдадуть комусь шкоди, дуже малий і становить приблизно 1 шанс із 9400.

Космічний апарат ERBS перебував у космосі 38 років, хоча свою наукову діяльність припинив ще у 2005. За допомогою своїх приладів супутник вивчав процес поглинання та відображення Землею сонячної енергії.

[ + – ] Космічний апарат ERBS перебував у космосі 38 років, хоча свою наукову діяльність припинив ще 2005 року. За допомогою своїх приладів супутник вивчав процес поглинання та відображення Землею сонячної енергії Фото: NASA

Спочатку місія була розрахована лише на 2 роки, але виявилося, що супутник зміг опрацювати 21 рік, після чого він остаточно вийшов із ладу. Останні 17 років супутник ERBS кружляв навколо Землі як космічне сміття, яке гравітація планети поступово притягувала до Землі.

Це смертельне падіння на планету вкотре нагадує про те, що навколоземна орбіта заповнена величезною кількістю космічного сміття, яке все більше загрожує своїм падінням на Землю. І такого сміття, за словами вчених, буде ще більше, адже за останні роки в космос запустили величезну кількість супутників.

Найбільшим падінням космічного сміття на Землю за останні місяці можна назвати падіння уламків китайської космічної ракети "Чанчжен 5B" у листопаді минулого року. Як вже писав Фокус, після того, як ракета доставила на орбіту останній сегмент космічної станції "Тяньгун", вона розпочала своє неконтрольоване падіння на Землю. До цього, як уже писав Фокус, у липні минулого року уламки такої ж ракети впали в Південно-Східній Азії.

Здебільшого американські ракети-носії, після виведення в космос корисного вантажу, або спускаються на стартовий майданчик, або ж вони мають падіння, що контролюється із Землі. Але у випадку з ракетами КНР дещо інакше, що викликало критику міжнародного співтовариства.

Що стосується інших космічних апаратів NASA, то Фокус вже писав про нові результати дослідження наслідків зіткнення апарату DART з астероїдом. Окрім іншого, виявилося, що астероїд Діморф став схожим на M&M's.