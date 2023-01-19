Когда "подделка" оказалась подлинником: 3000-летний меч хранился в музее 100 лет как копия (фото)

Меч, который хранился в музее в Чикаго, США, почти 100 лет, оказался не копией, а настоящим древним артефактом.

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Древний меч, который хранился почти 100 лет в Музее естественной истории им. Филда, Чикаго, США считали копией оружия из бронзового века. Но новый анализ показал, что это настоящее оружие, которому 3000 лет, пишет Ancient Origins.

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Еще в 1930-х годах археологи из Венгрии обнаружили древний меч на берегу Дуная там, где эта река протекает через столицу Венгрии Будапешт. Тогда же американские ученые выкупили находку у венгерских археологов и отправили на хранение Музее естественной истории им. Филда, где он с тех пор благополучно и выставлялся. Но изначально этот меч ошибочно пометили как копию оригинального оружия. Но новое исследование американских ученых показало, что так называемая копия на самом деле была выкована в эпоху позднего бронзового века, то есть примерно 3000 лет назад.

[ + – ] Древний меч, который хранился почти 100 лет в Музее естественной истории им. Филда, Чикаго, США считали копией оружия из бронзового века. Но новый анализ показал, что это настоящее оружие, которому 3000 лет Фото: Ancient Origins

Данное открытие было сделано во время подготовки выставки под названием "Первые короли Европы", которая откроется 31 марта 2023 года. У ученых возникли сомнения в том, что данный меч является копией, а потому запросили у руководства музея разрешение на его тщательный анализ, чтобы выяснить, когда его создали и из чего.

[ + – ] Данное открытие было сделано во время подготовки выставки под названием "Первые короли Европы", которая откроется 31 марта 2023 года Фото: Ancient Origins

С помощью рентгенографии ученые провели анализ химического состава древнего меча. По словам Уильяма Паркинсона из Музея естественной истории им. Филда, его команда команда знала, что если мечу действительно 3000 лет, то у него будет определенная химическая структура. И когда появились результаты расследования, то руководство музея было очень удивлено.

Если меч действительно был изготовлен из бронзы, то его химический анализ должен был показать определенное соотношение меди и олова в сплаве с небольшим количеством других элементов. Результаты как раз и показали, то это настоящий меч, а не копия из бронзового века, который создали 3000 лет назад. Ученые считают, что это оружие выковали в период между 1080 и 990 годами до н.э.

[ + – ] С помощью рентгенографии ученые провели анализ химического состава древнего меча. По словам Уильяма Паркинсона из Музея естественной истории им. Филда, его команда команда знала, что если мечу действительно 3000 лет, то у него будет определенная химическая структура. И когда появились результаты расследования, то руководство музея было очень удивлено Фото: Ancient Origins

Несколько лет назад венгерский археолог Габор Сабо из Будапештского университета в своем исследовании описал сообщества людей, которые жили в эпоху позднего бронзового века на территории современной Венгрии.

По словам ученого, археологические находки указывают на то, что эти древние люди оставили один из самых многочисленных наборов артефактов из периода, который предшествовал завоеванию этой территории Древним Римом. Ученые обнаружили много необычных инструментов, остатки десятков поселений, а также большое количество оружия.

Кстати, ученые считают, что меч, который теперь уже считается подлинным, представляет собой пример оружия, которое применяли во время древней битвы. Но ученые считают также, что меч попал в Дунай либо случайно, либо же был туда выброшен во время ритуала, который провели после битвы в память о погибших воинах.

Фокус уже писал о том, что в Норвегии ученые обнаружили самый древний в мире рунический камень и выяснили, что на нем написано. Кстати, этой надписи уже почти 2 тысячи лет.

Также Фокус писал о том, что в Норвегии обнаружили редкий меч викингов. Декор рукояти меча включает элементы типичного стиля для позднего железного века.