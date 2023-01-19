Коли "підробка" виявилася першотвором: 3000-річний меч зберігався у музеї 100 років як копія (фото)

Меч, що зберігався у музеї в Чикаго, США, майже 100 років, виявився не копією, а справжнім давнім артефактом.

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Стародавній меч, що зберігався майже 100 років у Музеї природної історії ім. Філда, Чикаго, США вважали копією зброї з бронзового віку. Але новий аналіз показав, що це справжня зброя, якій 3000 років, пише Ancient Origins.

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Ще в 1930-х роках археологи з Угорщини знайшли стародавній меч на березі Дунаю там, де ця річка протікає через столицю Угорщини Будапешт. Тоді ж американські вчені викупили знахідку в угорських археологів і відправили на зберігання в Музей природної історії ім. Філда, де він із того часу благополучно й виставлявся. Але спочатку цей меч помилково позначили як копію оригінальної зброї. Але нове дослідження американських учених показало, що так звана копія насправді була викута в епоху пізнього бронзового віку, тобто приблизно 3000 років тому.

[ + – ] Стародавній меч, що зберігався майже 100 років у Музеї природної історії ім. Філда, Чикаго, США вважали копією зброї з бронзового віку. Але новий аналіз показав, що це справжня зброя, якій 3000 років Фото: Коммод

Це відкриття було зроблено під час підготовки виставки під назвою "Перші королі Європи", яка відкриється 31 березня 2023 року. У вчених виникли сумніви, що цей меч є копією, а тому запросили у керівництва музею дозвіл на його ретельний аналіз, щоб з'ясувати, коли його створили і з чого.

[ + – ] Це відкриття було зроблено під час підготовки виставки під назвою "Перші королі Європи", яка відкриється 31 березня 2023 року Фото: Коммод

За допомогою рентгенографії вчені провели аналіз хімічного складу давнього меча. За словами Вільяма Паркінсона із Музею природної історії ім. Філда, його команда знала, що якщо мечу справді 3000 років, то він матиме певну хімічну структуру. І коли з'явилися результати розслідування, керівництво музею було дуже здивоване.

Якщо меч справді був виготовлений з бронзи, його хімічний аналіз мав показати певне співвідношення міді й олова у сплаві з невеликою кількістю інших елементів. Результати якраз і показали, це справжній меч, а не копія з бронзового віку, яку створили 3000 років тому. Вчені вважають, що цю зброю викували в період між 1080 та 990 роками до н. е.

[ + – ] За допомогою рентгенографії вчені провели аналіз хімічного складу давнього меча. За словами Вільяма Паркінсона із Музею природної історії ім. Філда, його команда знала, що якщо мечу справді 3000 років, то він матиме певну хімічну структуру. І коли з'явилися результати розслідування, керівництво музею було дуже здивоване Фото: Коммод

Декілька років тому угорський археолог Габор Сабо з Будапештського університету у своєму дослідженні описав спільноти людей, які жили в епоху пізнього бронзового віку на території сучасної Угорщини.

За словами вченого, археологічні знахідки вказують на те, що ці давні люди залишили один із найчисельніших наборів артефактів із періоду, який передував завоюванню цієї території Стародавнім Римом. Учені знайшли багато незвичайних інструментів, рештки десятків поселень, а також велику кількість зброї.

До речі, вчені вважають, що меч, який тепер уже вважається справжнім, є прикладом зброї, яку застосовували під час давньої битви. Але вчені вважають також, що меч потрапив у Дунай або випадково, або був туди викинутий під час ритуалу, який провели після битви на згадку про загиблих воїнів.

Фокус уже писав про те, що в Норвегії вчені знайшли найдавніший у світі рунічний камінь і з'ясували, що на ньому написано. До речі, цьому напису вже майже 2 тисячі років.

Також Фокус писав про те, що у Норвегії виявили рідкісний меч вікінгів. Декор рукояті меча враховує елементи типового стилю для пізнього залізного віку.