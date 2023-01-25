Проникает даже в "жир". Ученые доказали повышенные риски смертности у тучных людей при COVID

Способностью вируса инфицировать жировую ткань может объяснить, почему ожирение повышает риск тяжелого протекания заболевания.

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Ожирение является установленным независимым фактором риска для инфекции SARS-CoV-2, а также для прогрессирования болезни после заражения вплоть до смерти. Возможные причины варьируются от нарушения дыхания в результате давления лишнего веса до изменения иммунной реакции у людей с ожирением, пишет Stanford.

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Новое исследование Стэнфордской школы медицины дает более простую причину: SARS-CoV-2 может напрямую инфицировать жировую ткань. Это, в свою очередь, запускает цикл воспроизводства вируса в жировых клетках и вызывает выраженное воспаление в иммунных клетках, расположенных в жировой ткани. Воспаление затрагивает даже неинфицированные клетки.

Исследователи наблюдали это в жировой ткани, вырезанной у пациентов, перенесших операции на желудке и сердце, а затем инфицированной в лабораторных условиях SARS-CoV-2. Они подтвердили свои выводы в образцах вскрытия умерших пациентов с COVID-19.

Жировая ткань окружает наше сердце, кишечник, почки и поджелудочную железу, на которые может отрицательно повлиять воспаление. Удивительно, но ученые обнаружили инфекцию, способную вызвать воспаление, практически в каждом образце жировой ткани, инфицированном SARS-CoV-2, который они собрали и проанализировали.

"Разумно предположить, что наличие большого количества зараженного жира может способствовать общему воспалительному профилю тяжелобольных пациентов с COVID-19, — сказала Кэтрин Блиш, доктор медицинских наук, профессор инфекционных заболеваний, соавтор научной трансляционной медицины."

Это также может способствовать стойким постинфекционным симптомам, которые в совокупности называются длительным COVID. Эту гипотезу изучают Блиш и другой соавтор исследования, Трейси Маклафлин, доктор медицинских наук, профессор эндокринологии и инфекционных заболеваний.

Ранее Фокус писал, что COVID захватывает все тело человека. В результате самого масштабного исследования тканей после вскрытия, проведенного на сегодняшний день, ученые обнаруживают следы вируса SARS-CoV-2 по всему телу, от мозга и сердца до глаз.