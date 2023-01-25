Проникає навіть у "жир". Учені довели підвищені ризики смертності в опасистих людей у разі COVID

Здібністю вірусу інфікувати жирову тканину можна пояснити, чому ожиріння підвищує ризик важкого перебігу захворювання.

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Ожиріння є незалежним фактором ризику для інфекції SARS-CoV-2, а також для прогресування хвороби після зараження аж до смерті. Можливі причини варіюються від порушення дихання внаслідок тиску зайвої ваги до зміни імунної реакції в людей із ожирінням, пишеStanford.

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Нове дослідження Стенфордської школи медицини дає простішу причину: SARS-CoV-2 може безпосередньо інфікувати жирову тканину. Це, зі свого боку, запускає цикл відтворення вірусу в жирових клітинах і викликає виражене запалення в імунних клітинах, розташованих у жировій тканині. Запалення торкається навіть неінфікованих клітин.

Дослідники спостерігали це в жировій тканині, вирізаній у пацієнтів, які перенесли операції на шлунку та серці, а потім інфікованій у лабораторних умовах SARS-CoV-2. Вони підтвердили свої висновки в зразках розтину померлих пацієнтів із COVID-19.

Жирова тканина оточує наше серце, кишківник, нирки та підшлункову залозу, на які може негативно вплинути запалення. Дивно, але вчені виявили інфекцію, здатну викликати запалення, практично в кожному зразку жирової тканини, інфікованому SARS-CoV-2, який вони зібрали та проаналізували.

"Розумно припустити, що наявність великої кількості зараженого жиру може сприяти загальному запальному профілю тяжкохворих пацієнтів із COVID-19", — сказала Кетрін Бліш, докторка медичних наук, професорка інфекційних захворювань, співавторка наукової трансляційної медицини.

Це також може сприяти стійким постінфекційним симптомам, які разом називаються тривалим COVID. Цю гіпотезу вивчають Бліш та інша співавторка дослідження, Трейсі Маклафлін, докторка медичних наук, професорка ендокринології та інфекційних захворювань.

Раніше Фокус писав, що COVID захоплює все тіло людини. У результаті наймасштабнішого на сьогодні дослідження тканин після розтину вчені виявляють сліди вірусу SARS-CoV-2 по всьому тілу, від мозку та серця до очей.