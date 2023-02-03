Загрязненный реализм. Ученые считают, что на искусство Моне сильно повлияла эволюция смога (фото)

Климатологи пришли к выводу, что революционный стиль французского художника многим обязан загрязнению воздуха.

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Оскар-Клод Моне считается одним из важнейших основателей движения импрессионистов в 19 веке. Однако новое исследование предполагает, что появлению своего революционного стиля он во многом обязан изменениям климата, а точнее загрязнению воздуха, пишет Science Alert.

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Известно, что в начале своей карьеры Моне писал города и пейзажи, которые резко контрастировали с небом. Однако по мере развития промышленной революции и ее последствий, перспектива французского художника становилась все более туманной, а палитра менялась на более бледную.

В новом исследовании ученые-климатологи сопоставили атмосферные условия того времени и изменения палитры картин Моне и пришли к выводу, что они связаны. По словам ведущих авторов исследования Анны Леа Олбрайт из Сорбоны (Париж) и Питер Хайберса из Гарвардского университета, результаты их работы показывают, что импрессионизм, развитый в работах Моне, Тернера и других художников, содержит в себе элементы так называемого "загрязненного реализма".

[ + – ] Моне "Дама в саду Сент-Адресс", 1867 г. Фото: Wikimedia Commons

Чтобы охватить всю продолжительность промышленной революции и последующий за ней период ученые сосредоточились на изучении работ двух художников, которые в своих картинах 19-го века часто писали небо. А именно, речь идет о работах французского художника Клода Моне и его предшественника, британского художника Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера.

Известно, что загрязнение воздуха вызвано увеличением токсичных микрочастиц, задерживающихся в атмосфере Земли. Во время промышленной революции большинство из этих выбросов исходили от угольных электростанций. Исследования показывают, что частицы сажи способны поглощать и рассеивать солнечный свет — в результате, такое загрязнение воздуха способно приглушать цвета, а также размывать края при взгляде вдаль. Например, исследования показывают, что современные фото загрязненного горизонта в среднем на 19% менее контрастны, чем фото ясного горизонта.

[ + – ] Моне "Здания парламента, чайки", картина 1903 года Фото: Wikimedia Commons

В своем исследовании ученые использовали этот аналитический метод к картинам художников 19-го века, что позволило им предсказать, какого контраста следует ожидать от выбросов угля.

Исследователи изучили 38 картин Клода Моне, написанных французским художником в период с 1864 по 1901 годы, а также 60 картин Тернера, написанных маслом в период с 1796 по 1850 годы. По словам авторов, в картинах британского художника можно проследить последовательность от резких контуров к более туманных, также виден переход от более насыщенных тонов к пастельным, и от фигуративных к импрессионистическим изображениям. Подобную прогрессию авторы исследования заметили и изучив картины Моне.

[ + – ] "Апуллия в поисках Апулла" Тернера, экспонируется в 1814 г. Фото: Tate Museum

Ученые отмечают, что на изученных ими картинах Тернер изображал Англию, а Моне — Париж и Лондон, и исследователи полагают, что выбросы угля в то время в обоих городах тесно связаны с переходом художников к более импрессионистскому стилю.

Исследовав картины Моне, ученые обнаружили несколько любопытных фактов:

низкая контрастность в поздних работах художника соответствует высокой эмиссии в Лондоне в коне 19 века;

на ранних картинах видимость в среднем составляет около 24 километров;

на дневных картинах Лондона видимость составляет в среднем около 6 км;

картины моста Саринг-Кросс особенно туманны, их средняя видимость всего 1 км, а реальная видимость зимой 1901 года в Лондоне составила всего 2 км.

Более того, исследователи полагают, что французский художник активно рисовал в самые задымленные дни. Подтверждением тому стали его письма, в которых подробно описаны сеансы рисования 1900 года, которые ученые сопоставили с ежедневными сводками погоды о слабом ветре и дожде — условия, которые соответствуют активному загрязнению воздуха.

[ + – ] Картина Тернера "Дождь, пар и скорость — Великая западная железная дорога", написанная в 1844 году Фото: UK National Gallery

По словам Олбрайт и Хайберс, очевидно, что на полотнах художников отображены изменения окружающей среды. Например, исследователи обнаружили, что Тернер начал свою серию акварельных закатов как раз после извержения вулкана Тамбора в 1815 году, когда в атмосферу была выброшена огромная масса частиц, окрасивших небо в красный цвет.

Исследователи также изучили картины других художников того времени и заявляют, что климатические изменения безусловно оказали сильное влияние на многих, однако не стоит полагать, что только этим можно объяснить прогресс всех исторических художников.

Исследователи отмечают, что такие художники, как Эдгар Дега, вполне могли рисовать более туманной палитрой, из-за того, что их глаза со временем слабели. Однако Мона начал писать в стиле импрессионизма задолго до того, как у него развилась катаракта. Именно поэтому ученые полагают, что загрязнение воздуха оказало на работы художника большее влияние, чем его старость.

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