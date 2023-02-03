Забруднений реалізм. Учені вважають, що на мистецтво Моне сильно вплинула еволюція смогу (фото)

Кліматологи дійшли висновку, що революційний стиль французького художника багато чим завдячує забрудненню повітря.

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Оскар-Клод Моне вважається одним із найважливіших засновників руху імпресіоністів у 19 столітті. Однак нове дослідження передбачає, що появі свого революційного стилю він багато в чому завдячує змінам клімату, а точніше забрудненню повітря, пише Science Alert.

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Відомо, що на початку своєї кар'єри Моне писав міста та пейзажі, які різко контрастували з небом. Однак у міру розвитку промислової революції та її наслідків, перспектива французького художника ставала дедалі туманнішою, а палітра змінювалася на більш бліду.

У новому дослідженні вчені-кліматологи зіставили атмосферні умови на той час і зміни палітри картин Моне та дійшли висновку, що вони пов'язані. За словами провідних авторів дослідження Анни Леа Олбрайт із Сорбонни (Париж) та Пітер Хайберса з Гарвардського університету, результати їхньої роботи показують, що імпресіонізм, розвинений у роботах Моне, Тернера та інших художників, містить у собі елементи так званого "забрудненого реалізму".

[ + – ] Моне "Дама у саду Сент-Адрес", 1867 р. Фото: Wikimedia Commons

Щоб охопити всю тривалість промислової революції та наступний за нею період, учені зосередилися на вивченні робіт двох художників, які у своїх картинах 19-го століття часто писали небо. А саме, йдеться про роботи французького художника Клода Моне та його попередника, британського художника Джозефа Мелорда Вільяма Тернера.

Відомо, що забруднення повітря спричинене збільшенням токсичних мікрочастинок, що затримуються в атмосфері Землі. Під час промислової революції більшість цих викидів виходили від вугільних електростанцій. Дослідження показують, що частинки сажі здатні поглинати та розсіювати сонячне світло — унаслідок таке забруднення повітря здатне приглушувати кольори, а також розмивати краї при погляді в далечінь. Наприклад, дослідження показують, що сучасні фото забрудненого горизонту переважно на 19% менш контрастні, ніж фото ясного горизонту.

[ + – ] Моне "Будівлі парламенту, чайки", картина 1903 року Фото: Wikimedia Commons

У своєму дослідженні вчені використали цей аналітичний метод до картин художників 19 століття, що дозволило їм передбачити, якого розмаїття варто очікувати від викидів вугілля.

Дослідники вивчили 38 картин Клода Моне, написаних французьким художником у період із 1864 по 1901 роки, і навіть 60 картин Тернера, написаних олією у період із 1796 по 1850 роки. За словами авторів, у картинах британського художника можна простежити послідовність від різких контурів до туманніших, також видно перехід від насиченіших тонів до пастельних, і від фігуративних до імпресіоністичних зображень. Подібну прогресію автори дослідження помітили й вивчивши картини Моне.

[ + – ] "Апулія у пошуках Апулла" Тернера, експонується у 1814 р. Фото: Tate Museum

Учені зазначають, що на вивчених ними картинах Тернер зображував Англію, а Моне — Париж і Лондон, і дослідники вважають, що викиди вугілля на той час в обох містах тісно пов'язані з переходом художників до більш імпресіоністського стилю.

Дослідивши картини Моне, вчені помітили кілька цікавих фактів:

низька контрастність у пізніх роботах художника відповідає високій емісії у Лондоні наприкінці 19 століття;

на ранніх картинах видимість у середньому становить приблизно 24 кілометри;

на денних картинах Лондона видимість становить переважно майже 6 км;

картини мосту Чарінг-кросс особливо туманні, їх середня видимість всього 1 км, а реальна видимість взимку 1901 року в Лондоні склала всього 2 км.

Ба більше, дослідники вважають, що французький художник активно малював у найзадимленіші дні. Підтвердженням тому стали його листи, в яких докладно описані сеанси малювання 1900 року, які вчені зіставили зі щоденними зведеннями погоди про слабкий вітер і дощ — умови, що відповідають активному забрудненню повітря.

[ + – ] Картина Тернера "Дощ, пара та швидкість — Велика західна залізниця", написана в 1844 році Фото: UK National Gallery

За словами Олбрайта та Хайберса, очевидно, що на полотнах художників відображені зміни навколишнього середовища. Наприклад, дослідники з'ясували, що Тернер почав свою серію акварельних заходів саме після виверження вулкана Тамбора в 1815 році, коли в атмосферу було викинуто величезну масу частинок, що пофарбували небо в червоний колір.

Дослідники також вивчили картини інших художників того часу і заявляють, що кліматичні зміни безумовно вплинули на багатьох, проте не варто думати, що тільки цим можна пояснити прогрес усіх історичних художників.

Дослідники зазначають, що такі художники, як Едгар Дега, цілком могли малювати туманнішою палітрою, через те, що їхні очі з часом слабшали. Однак Моне почав писати у стилі імпресіонізму задовго до того, як у нього розвинулася катаракта. Саме тому вчені вважають, що забруднення повітря справило на роботи художника більший вплив, ніж його старість.

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