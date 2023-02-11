Куда бежать при ядерном апокалипсисе: ученые назвали лучшие страны для выживания

Новая Зеландия и Австралия возглавили список регионов с самыми высокими шансами пережить любые катастрофы, в том числе ядерную зиму.

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Ученые провели исследование и определили лучшие страны, где можно пережить ядерный апокалипсис. Они представили рейтинг в статье, опубликованной в журнале Risk Analysis.

Лучшие страны для выживания

Исследователи Мэтт Бойд и Ник Уилсон предсказали влияние глобальных катастроф на 38 островных государств. Они рассмотрели как техногенные, так и природные бедствия, способные уничтожить большую часть населения Земли, в том числе ядерную войну и удар астероида. Ученые учли такие факторы, как скорость восстановления региона для производства пищи и энергии, а также наличие мест, где можно укрыться и переждать массовые бедствия.

Они пришли к выводу, что в таких случаях больше всего шансов на выживание у людей в Новой Зеландии и Австралии. После них идут Исландия, Соломоновы острова и Вануату — группа островов в южной части Тихого океана. Неплохие шансы пережить катастрофу оказались у Индонезии, Филлипин и Маврикия.

Новая Зеландия

Новую Зеландию считают самой безопасным местом в случае ядерного апокалипсиса, поскольку она устойчива к резким перепадам температуры и окружена океаном, защищающим от последствий ядерной зимы. Кроме того, у нее нет ядерного оружия, поэтому крупные государства вряд ли будут ее атаковать. В самом худшем случае Новая Зеландия потеряет 61% посевов, но все равно сохранит достаточно большое количество еды для выживания. Главная проблема — прекращение торговли с Великобританией и США, а также ненадежные источники энергоснабжения и слабая промышленность.

Австралия и Исландия

Еще один лидер, Австралия, отличается огромным запасом продуктов питания, который поможет людям продержаться в случае гибели животных и сельскохозяйственных культур. Исландия больше рискует из-за членства в НАТО, зато имеет много источников возобновляемой энергии, а также большими запасами рыбы.

"Технологическое общество может рухнуть даже в тех странах, которые имеют наибольшие шансы на выживание. Это может серьезно затруднить сотрудничество, координацию и производство продуктов питания", — отметили авторы исследования. — "Торговля продовольствием, энергией, компонентами и опытом необходима, чтобы максимизировать шансы на выживание перед лицом суровых климатических воздействий и каскадных воздействий на многие человеческие и экологические системы".

Ранее ученые из США показали последствия ядерного удара со стороны России. Компьютерная симуляция показала, что начнется глобальная война, в результате которой всего за пять часов погибнут 34 млн человек, еще 55,9 будут ранены. На втором этапе, который продлится 45 минут, погибнут еще 3,4 млн.

Профессор Дуглас Рушкофф предсказал, как миллиардеры собираются выживать после ядерного апокалипсиса. По его данным, многие богачи уже подготовили огромные бункеры, где смогут не только жить, но даже выгуливать собак и держать лошадей.