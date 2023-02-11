Куди тікати в разі ядерного апокаліпсиса: вчені назвали найкращі країни для виживання

Нова Зеландія та Австралія очолили список регіонів із найвищими шансами пережити будь-які катастрофи, зокрема ядерну зиму.

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Вчені провели дослідження та визначили найкращі країни, де можна пережити ядерний апокаліпсис. Вони представили рейтинг у статті, опублікованій у журналі Risk Analysis.

Найкращі країни для виживання

Дослідники Метт Бойд та Нік Вілсон передбачили вплив глобальних катастроф на 38 острівних держав. Вони розглянули як техногенні, так і природні лиха, здатні знищити більшість населення Землі, зокрема ядерну війну й удар астероїда. Вчені врахували такі фактори, як швидкість відновлення регіону для виробництва їжі та енергії, а також наявність місць, де можна сховатися та перечекати масові лиха.

Вони дійшли висновку, що в таких випадках найбільше шансів на виживання у людей у Новій Зеландії та Австралії. Після них йдуть Ісландія, Соломонові острови та Вануату — група островів у південній частині Тихого океану. Непогані шанси пережити катастрофу виявилися в Індонезії, Філіппін та Маврикії.

Нова Зеландія

Нову Зеландію вважають найбезпечнішим місцем у разі ядерного апокаліпсиса, оскільки вона стійка до різких перепадів температури та оточена океаном, що захищає від наслідків ядерної зими. Крім того, вона не має ядерної зброї, тому великі держави навряд чи її атакуватимуть. У найгіршому випадку Нова Зеландія втратить 61% посівів, але все одно збереже велику кількість їжі для виживання. Головна проблема — припинення торгівлі з Великобританією та США, а також ненадійні джерела енергопостачання та слабка промисловість.

Австралія та Ісландія

Ще один лідер, Австралія, відрізняється величезним запасом продуктів харчування, який допоможе людям протриматися у разі загибелі тварин та сільськогосподарських культур. Ісландія більше ризикує через членство в НАТО, натомість має багато джерел відновлюваної енергії та великі запаси риби.

"Технологічне суспільство може впасти навіть у тих країнах, які мають найбільші шанси на виживання. Це може серйозно утруднити співпрацю, координацію та виробництво продуктів харчування, — зазначили автори дослідження. — Торгівля продовольством, енергією, компонентами та досвідом необхідна, щоб максимізувати шанси на виживання перед суворими кліматичними впливами та каскадними впливами на багато людських та екологічних систем".

Раніше вчені зі США показали наслідки ядерного удару з боку Росії. Комп'ютерна симуляція показала, що почнеться глобальна війна, внаслідок якої лише за п'ять годин загинуть 34 млн людей, ще 55,9 будуть поранені. На другому етапі, який триватиме 45 хвилин, загинуть ще 3,4 млн.

Професор Дуглас Рушкофф передбачив, як мільярдери збираються виживати після ядерного апокаліпсиса. За його даними, багато багатіїв уже підготували величезні бункери, де зможуть не лише жити, а й навіть вигулювати собак і тримати коней.