Обнаружена убегающая из галактики черная дыра, которая оставляет след из звезд: как это может быть

Черная дыра вырвалась из галактики и летит в космосе со скоростью в 1600 км/с, при этом оставляя за собой "хвост" из недавно появившихся звезд.

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Астрономы из Йельского университета, США, обнаружили убегающую из своей галактики сверхмассивную черную дыру, масса которой в миллионы, а может и в миллиарды раз больше массы Солнца. Она летит в межгалактическом пространстве на расстоянии в 7,5 млрд световых лет от нас со скоростью в 1600 км/с. При этом черная дыра оставляет заметный след в космосе, состоящий из большого количества новорожденных звезд, пишет ScienceAlert.

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Ученые выяснили, что в миллиардах световых лет от нас в межгалактическом пространстве путешествует огромная по своим размерам сверхмассивная черная дыра, которая улетела из своей галактики примерно 39 млн лет назад.

На самом деле напрямую обнаружить эту черную дыру не удалось, но виден след ее движения в космосе, который появился благодаря ударным волнам, которые привели к сжатию газа и это стало причиной возникновения новых звезд. То есть у данной черной дыры есть "хвост" из звезд и его длина составляет 200 тысяч световых лет. Новое открытие показывает, что с помощью таких следов можно обнаружить неактивные черные дыры, которые улетели из своих галактик и перемещаются в межгалактическом пространстве.

По словам Питера ван Доккама из Йельского университета, нет ничего необычного в том, что сверхмассивная черная дыра улетела из своей галактики. На сегодня астрономы уже знают о нескольких случаях таких "побегов".

[ + – ] Слева на изображении показана очень далекая галактика, а справа виден яркий след ,который как предполагают ученые, состоит из новорожденных звезд, и его оставила убегающая черная дыра Фото: ScienceAlert

Как происходит такое событие? Ученые считают, что побег черной дыры из своей галактики может произойти тогда, когда две галактики сливаются воедино, а их черные дыры начинают также объединятся в огромного черного космического монстра. Но затем к процессу слияния двух галактик присоединяется третья галактика, но ее сверхмассивная черная дыра в результате взаимодействия с уже существующей парой черных дыр может быть выброшена за пределы галактики с невероятно огромной скоростью.

Как можно обнаружить черную дыру? В основном сверхмассивные черные дыры в центрах галактик являются активными. То есть они постоянно поглощают окружающее их вещество, которое кружится в аккреционном диске вокруг черной дыры и выпускает излучение.

С другой стороны, существуют и не очень активные черные дыры, которые практически невозможно обнаружить, так как они не поглощают постоянно окружающее вещество, а оно в свою очередь не излучает свет.

Такими неактивными черными дырами являются и те, которые были выброшены из своих галактик. По словам ван Доккама, может быть единственным способом их найти является обнаружение следа, который они оставляют во время движения в окружающем галактику газе. То есть во время полета в космосе черная дыра может влиять на окружающую среду, что приводит к сжатию газа и образованию новых звезд.

[ + – ] Ученые считают, что побег черной дыры из своей галактики может произойти тогда, когда две галактики сливаются воедино, а их черные дыры начинают также объединятся в огромного черного космического монстра. Но затем к процессу слияния двух галактик присоединяется третья галактика, но ее сверхмассивная черная дыра в результате взаимодействия с уже существующей парой черных дыр может быть выброшена за пределы галактики с невероятно огромной скоростью Фото: ScienceAlert

Как обнаружили черную дыру со следом из звезд? Такой след в космосе ученые смогли увидеть, когда с помощью космического телескопа Хаббл они наблюдали за карликовой галактикой RCP 28, которая расположена гораздо ближе к Земле.

На изображениях космоса ученые увидели яркий след, который указывал прямо на центр неправильной галактики и его длина – 200 тысяч световых лет. Изначально ученые подумали, что может быть струя излучения, которая может выходить из сверхмассивной черной дыры в центре этой галактики. Но последующий анализ показал, что это не так. В любом случае яркая полоса и галактика были связны между собой, а такого явления ученые еще никогда не наблюдали.

Дальнейший анализ показал, что эта полоса состоит из горячих молодых звезд, которые только появились и это произошло в результате движения из галактики сверхмассивной черной дыры. Но ученые считают, что нужно провести дополнительные наблюдения, чтобы точно сказать, что эта черная дыра, во-первых, действительно вырвалась из своей галактики, а во-вторых, действительно привела к появлению следа из новорожденных звезд. Если это так, то таким образом можно обнаружить и другие неактивные черные дыры, которые перемещаются в космосе, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые в прошлом году смогли найти доказательства того, что черные все-таки могут убегать из своих родных галактик.

Фокус уже писал о том, что ученые в прошлом году смогли создать в лабораторных условиях аналог настоящей черной дыры.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали можно ли с помощью черной дыры перемещаться в прошлое или будущее и насколько опасно для человека такое путешествие.