Виявлена чорна діра, що тікає з галактики, яка залишає слід із зірок: як це може бути

Чорна діра вирвалася з галактики і летить у космосі зі швидкістю в 1600 км/с, водночас залишаючи за собою "хвіст" із зірок, що недавно з'явилися.

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Астрономи з Єльського університету, США, виявили надмасивну чорну діру, що тікає зі своєї галактики, маса якої в мільйони, а може і в мільярди разів більша за масу Сонця. Вона летить у міжгалактичному просторі на відстані 7,5 млрд світлових років від нас зі швидкістю 1600 км/с. Водночас чорна діра залишає помітний слід у космосі, що складається з великої кількості новонароджених зірок, пише ScienceAlert.

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Вчені з'ясували, що у мільярдах світлових років від нас у міжгалактичному просторі подорожує величезна за своїми розмірами надмасивна чорна діра, яка відлетіла зі своєї галактики приблизно 39 млн років тому.

Насправді безпосередньо виявити цю чорну діру не вдалося, але видно слід її руху в космосі, який з'явився завдяки ударним хвилям, що призвели до стиснення газу. Це спричинило виникнення нових зірок. Тобто ця чорна діра має "хвіст" із зірок, і його довжина становить 200 тисяч світлових років. Нове відкриття показує, що за допомогою таких слідів можна виявити неактивні чорні діри, які відлетіли зі своїх галактик та переміщуються у міжгалактичному просторі.

За словами Пітера ван Доккама з Єльського університету, немає нічого незвичайного в тому, що надмасивна чорна діра полетіла зі своєї галактики. На сьогодні астрономи вже знають про декілька випадків таких "втеч".

[ + – ] Зліва на зображенні показана дуже далека галактика, а праворуч видно яскравий слід, який, як припускають вчені, складається з новонароджених зірок, і його залишила чорна діра-втікачка Фото: ScienceAlert

Як відбувається така подія? Вчені вважають, що втеча чорної діри зі своєї галактики може статися тоді, коли дві галактики зливаються воєдино, а їхні чорні діри починають також об'єднаються у величезного чорного космічного монстра. Але потім до процесу злиття двох галактик приєднується третя галактика, але її надмасивна чорна діра внаслідок взаємодії з вже наявною парою чорних дір може бути викинута за межі галактики з неймовірно величезною швидкістю.

Як можна виявити чорну діру? Здебільшого надмасивні чорні діри в центрах галактик є активними. Тобто вони постійно поглинають речовину навколо, яка крутиться в акреційному диску навколо чорної діри і випускає випромінювання.

З іншого боку, існують і не дуже активні чорні діри, які практично неможливо виявити, тому що вони не поглинають постійно оточуючу речовину, а вона зі свого боку не випромінює світло.

Такими неактивними чорними дірками є й ті, що були викинуті зі своїх галактик. За словами ван Доккама, може бути єдиним способом знайти їх є виявлення сліду, який вони залишають під час руху в газі довкола газу. Тобто під час польоту в космосі чорна діра може впливати на навколишнє середовище, що призводить до стиснення газу та утворення нових зірок.

[ + – ] Вчені вважають, що втеча чорної діри зі своєї галактики може статися тоді, коли дві галактики зливаються воєдино, а їхні чорні дірки починають також об'єднаються у величезного чорного космічного монстра. Але потім до процесу злиття двох галактик приєднується третя галактика, але її надмасивна чорна діра в результаті взаємодії з вже існуючою парою чорних дірок може бути викинута за межі галактики з неймовірно величезною швидкістю Фото: ScienceAlert

Як виявили чорну діру зі слідом із зірок? Такий слід у космосі вчені змогли побачити, коли за допомогою космічного телескопа Габбл вони спостерігали за карликовою галактикою RCP 28, яка розташована набагато ближче до Землі.

На зображеннях космосу вчені побачили яскравий слід, який вказував прямо на центр неправильної галактики та його довжина — 200 тисяч світлових років. Спочатку вчені подумали, що може бути струмінь випромінювання, який може виходити із надмасивної чорної діри у центрі цієї галактики. Але подальший аналіз показав, що це негаразд. У будь-якому разі яскрава смуга та галактика були зв'язні між собою, а такого явища вчені ще ніколи не спостерігали.

Подальший аналіз показав, що ця смуга складається з гарячих молодих зірок, які тільки-но з'явилися і це сталося внаслідок руху з галактики надмасивної чорної діри. Але вчені вважають, що потрібно провести додаткові спостереження, щоб точно сказати, що ця чорна діра, по-перше, справді вирвалася зі своєї галактики, а по-друге, справді призвела до появи сліду з новонароджених зірок. Якщо це так, то таким чином можна знайти й інші неактивні чорні діри, які переміщуються в космосі, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, вчені минулого року змогли знайти докази того, що чорні все-таки можуть тікати зі своїх рідних галактик.

Фокус вже писав про те, що вчені минулого року змогли створити у лабораторних умовах аналог справжньої чорної діри.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна за допомогою чорної діри переміщатися в минуле чи майбутнє і наскільки небезпечна для людини така подорож.