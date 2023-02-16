Конкурент COVID-19. ВОЗ обеспокоена распространением вируса Марбург

Всемирная организация здравоохранения усилила наблюдение за смертельным марбургским вирусом, распространение которого в настоящее время вызывает серьезную озабоченность.

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Этот шаг последовал за подтверждением Экваториальной Гвинеей вспышки высокоинфекционного вируса, который, как считается, унес жизни двухсот человек в африканской стране.

Есть опасения, что вирус быстро распространяется, а действия ВОЗ рассматриваются как согласованные действия по сдерживанию распространения на ранних стадиях, пишет Emerging Risks. Соседний Камерун на прошлой неделе ограничил передвижение вдоль своей границы из-за опасений заражения и заявил на этой неделе, что обнаружил два подозрительных случая.

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Агентство ООН созвало 14 февраля экстренное совещание с представителем консорциума по вакцине против вируса Марбург (MARVAC), чтобы обсудить вакцину и терапевтические решения против вируса и наметить приоритеты исследований.

"Наблюдение на местах было усилено, — сказал Джордж Амех, представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее. Отслеживание контактов, как вы знаете, является краеугольным камнем реагирования. Мы передислоцировали группы COVID-19, которые были там для отслеживания контактов, и быстро модернизировали их, чтобы они действительно помогали нам".

ВОЗ заявила, что она также направила экспертов по чрезвычайным ситуациям в области эпидемиологии, ведения случаев, профилактики инфекций, лабораторий и информирования о рисках, чтобы усилить ответные меры страны.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, представляет собой быстропередающееся заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку с коэффициентом летальности до 88%. Он принадлежит к тому же семейству, что и вирус, вызывающий болезнь, вызванную вирусом Эбола.

Заболевание, вызванное марбургским вирусом, начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и сильного недомогания. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые геморрагические симптомы. Вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Ранее Фокус писал о людях, которые никогда не заболеют короновирусом. Исследователи анализируют ДНК неуязвимых к вирусу людей и ищут необычные мутации, которые могут объяснить очевидную устойчивость к инфекции SARS-CoV-2.