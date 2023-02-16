Конкурент COVID-19. ВООЗ стурбована поширенням вірусу Марбург

Всесвітня організація охорони здоров'я посилила спостереження за смертельним марбурзьким вірусом, поширення якого наразі викликає серйозне занепокоєння.

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Цей крок послідував за підтвердженням Екваторіальною Гвінеєю спалаху високоінфекційного вірусу, який, як вважається, забрав життя двохсот людей в африканській країні.

Є побоювання, що вірус швидко розповсюджується, а дії ВООЗ розглядаються як узгоджені дії зі стримування поширення на ранніх стадіях, пише Emerging Risks. Сусідня Камерун минулого тижня обмежила пересування вздовж свого кордону через побоювання зараження і заявила цього тижня, що виявила два підозрілі випадки.

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Агентство ООН скликало 14 лютого екстрену нараду з представником консорціуму з вакцини проти вірусу Марбург (MARVAC), щоб обговорити вакцину і терапевтичні рішення проти вірусу і визначити пріоритети досліджень.

"Спостереження на місцях було посилено, — сказав Джордж Амех, представник ВООЗ в Екваторіальній Гвінеї. Відстеження контактів, як ви знаєте, є наріжним каменем реагування. Ми передислокували групи COVID-19, які були там для відстеження контактів, і швидко модернізували їх, щоб вони дійсно допомагали нам".

ВООЗ заявила, що вона також направила експертів із надзвичайних ситуацій у галузі епідеміології, ведення випадків, профілактики інфекцій, лабораторій та інформування про ризики, щоб посилити заходи у відповідь країни.

Хвороба, спричинена вірусом Марбург, становить захворювання, що швидко передається і викликає геморагічну лихоманку з коефіцієнтом летальності до 88%. Він належить до того ж сімейства, що й вірус, який викликає хворобу, спричинену вірусом Ебола.

Захворювання, спричинене марбурзьким вірусом, починається гостро, з високої температури, сильного головного болю і сильного нездужання. У багатьох пацієнтів протягом семи днів розвиваються важкі геморагічні симптоми. Вірус передається людям від кажанів і поширюється серед людей під час прямого контакту з біологічними рідинами інфікованих людей, поверхнями та матеріалами.

Раніше Фокус писав про людей, які ніколи не захворіють на коронавірус. Дослідники аналізують ДНК невразливих до вірусу людей та шукають незвичайні мутації, які можуть пояснити очевидну стійкість до інфекції SARS-CoV-2.