Мир незнакомцев. COVID-19 может лишить людей способности узнавать знакомые лица

Когда Энни впервые воссоединилась со своей семьей через несколько месяцев после заболевания COVID-19, стало ясно, что болезнь не прошла бесследно.

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"Голос моего отца прозвучал из лица незнакомца", – сказала Энни исследователям, изучавшим ее случай. Энни нормально распознавала лица до того, как в марте 2020 года ей поставили диагноз COVID-19. Через несколько дней она начала выздоравливать, но через несколько месяцев произошел рецидив. Теперь ее случай показывает, что мы можем добавить "слепоту на лица" (просопагнозию) к длинному и растущему списку проблем с мозгом, вызванных болезнью, пишет Science Alert.

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В ходе нового исследования было опрошено более 50 других пациентов, длительно борющихся с COVID, и большинство из них после перенесенных инфекций стали труднее распознавать знакомые лица.

"Лица — это как вода в моей голове", – объяснила Энни, рассказывая, что попытка вспомнить лицо сейчас похожа на просьбу воспроизвести китайский иероглиф после одного просмотра, когда вы незнакомы с языком.

Раньше 28-летней художнице, работающей на полставки, требовалось смотреть на объект съемки раз в 15-30 минут во время работы над портретом. Теперь Энни приходится постоянно обращаться к нему.

Нейропсихологи Дартмутского колледжа Мари-Луиза Кизелер и Брэд Дюшейн провели с Энни серию тестов и подтвердили, что ее проблемы с распознаванием связаны с конкретными дефектами памяти на лица, а не с более широкими проблемами.

Однако Энни также испытывала проблемы с навигацией в знакомой обстановке, испытывала трудности с ориентацией и была вынуждена полагаться на карты Google, чтобы переместить свой автомобиль. Трудности с навигацией характерны и для других людей с прозопагнозией.

"Сочетание прозопагнозии и навигационного дефицита, которое было у Энни, привлекло наше внимание, потому что эти два дефицита часто идут рука об руку после того, как кто-то либо получил повреждение мозга, либо имеет отклонения в развитии, – объясняет Дюшейн, – Это совместное проявление, вероятно, связано с тем, что эти две способности зависят от соседних областей мозга в височной доле".

Во время инфекции Энни потеряла обоняние и вкус, испытывала трудности с дыханием и несколько дней страдала от высокой температуры. После рецидива проблемы с распознаванием лиц и навигацией сопровождались другими длительными симптомами COVID, включая усталость, проблемы с концентрацией внимания и туман в мозгу. Позже у нее появились проблемы с равновесием и мигрени.

Из-за проблем со страховкой Энни не проходила МРТ.

"Поэтому нельзя исключить инсульт как причину ее симптомов, особенно учитывая данные о повышенном риске инсульта при COVID-19", – предупреждает команда в своем исследовании.

Независимо от конкретного механизма возникновения симптомов, это еще один пример того, как COVID-19 может вызывать неврологические проблемы.

"Наше исследование подчеркивает те проблемы восприятия, связанные с распознаванием лиц и навигацией, которые могут быть вызваны COVID-19 – это то, о чем должны знать люди, особенно врачи и другие медицинские работники", – призывает Дюшейн.

Большинство людей с длительным COVID, которых исследователи обследовали, сообщили о заметных неврологических трудностях при выполнении вещей, которые раньше давались им легко.

"Известно, что существуют широкие когнитивные проблемы, которые могут быть вызваны COVID-19, но здесь мы наблюдаем серьезные и очень избирательные проблемы у Энни", – говорит Дюшейн, – Это говорит о том, что может быть много других людей, которые имеют довольно серьезные и избирательные нарушения после COVID".

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