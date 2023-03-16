Світ незнайомців. COVID-19 може позбавити людей здатності впізнавати знайомі обличчя

Коли Енні вперше возз'єдналася зі своєю сім'єю через кілька місяців після захворювання на COVID-19, стало ясно, що хвороба не минула безслідно.

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"Голос мого батька прозвучав з обличчя незнайомця", — сказала Енні дослідникам, які вивчали її випадок. Енні нормально розпізнавала обличчя до того, як у березні 2020 року їй поставили діагноз COVID-19. За кілька днів вона почала одужувати, але за кілька місяців відбувся рецидив. Тепер її випадок показує, що ми можемо додати "сліпоту на обличчя" (просопагнозію) до довгого списку проблем із мозком, викликаних хворобою, пише Science Alert.

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У ході нового дослідження було опитано більше 50 інших пацієнтів, які тривалий час борються з COVID, і більшість із них після перенесених інфекцій стали важче розпізнавати знайомі обличчя.

"Обличчя — це як вода в моїй голові", — пояснила Енні, розповідаючи, що спроба згадати обличчя зараз схожа на прохання відтворити китайський ієрогліф після одного перегляду, коли ви незнайомі з мовою.

Раніше 28-річній художниці, яка працює на пів ставки, потрібно було дивитися на об'єкт зйомки раз на 15-30 хвилин під час роботи над портретом. Тепер Енні доводиться постійно звертатися до нього.

Нейропсихологи Дартмутського коледжу Марі-Луїза Кізелер і Бред Дюшейн провели з Енні серію тестів і підтвердили, що її проблеми з розпізнаванням пов'язані з конкретними дефектами пам'яті на обличчя, а не з ширшими проблемами.

Однак Енні також мала проблеми з навігацією в знайомій обстановці, зазнавала труднощів із орієнтацією та була змушена покладатися на карти Google, щоб перемістити свій автомобіль. Проблеми з навігацією характерні й інших людей із прозопагнозією.

"Поєднання прозопагнозії та навігаційного дефіциту, яке було в Енні, привернуло нашу увагу, тому що ці два дефіцити часто йдуть рука об руку після того, як хтось або отримав пошкодження мозку, або має відхилення в розвитку, — пояснює Дюшейн. — Цей спільний прояв, мабуть, пов'язаний із тим, що ці дві здібності залежать від сусідніх областей мозку в скроневій частці" .

Під час інфекції Енні втратила нюх і смак, відчувала труднощі з диханням і кілька днів страждала від високої температури. Після рецидиву проблеми з розпізнаванням облич і навігацією супроводжувалися іншими тривалими симптомами COVID, включаючи втому, проблеми з концентрацією уваги й туман у мозку. Пізніше в неї з'явилися проблеми з рівновагою та мігрені.

Через проблеми зі страховкою Енні не проходила МРТ.

"Тому не можна виключити інсульт як причину її симптомів, особливо з огляду на дані про підвищений ризик інсульту в разі COVID-19", — попереджає команда у своєму дослідженні.

Незалежно від конкретного механізму виникнення симптомів це ще один приклад того, як COVID-19 може викликати неврологічні проблеми.

"Наше дослідження підкреслює ті проблеми сприйняття, пов'язані з розпізнаванням облич і навігацією, які можуть бути викликані COVID-19, — це те, що мають знати люди, особливо лікарі й інші медичні працівники", — закликає Дюшейн.

Більшість людей із тривалим COVID, яких дослідники обстежили, повідомили про помітні неврологічні труднощі під час виконання речей, які раніше давалися їм легко.

"Відомо, що існують широкі когнітивні проблеми, які можуть бути викликані COVID-19, але тут ми спостерігаємо серйозні й дуже вибіркові проблеми в Енні, — говорить Дюшейн. — Це говорить про те, що може бути багато інших людей, які мають досить серйозні та вибіркові порушення після COVID".

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