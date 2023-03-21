Странные огни в небе над Калифорнией: стало известно, что это были за объекты (видео)

Через несколько недель после появления в небе над США странных летающих объектов, американцы увидели еще одно загадочное явление в ночном небе.

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Загадочные полосы света заметили жители Сакраменто, штата Калифорния, США, вечером в пятницу, 17 марта. Люди отмечали День святого Патрика и были немного шокированы странными светящимися объектами, которые летели в ночном небе. Американцы сняли на видео все происходящее и разместили в Сети. Теперь тайна загадочных огней разгадана, пишет The Guardian.

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Через несколько недель после появления в небе над США странных летающих объектов, жители Калифорнии увидели еще одно загадочное явление в ночном небе.

По словам Хайме Эрнандеса, который был на вечеринке в четь Дня святого Патрика, он и его друзья заметили в небе над Сакраменто летящие огни. Он сразу же решил снять происходящее, хотя само явление длилось не более 40 секунд. По словам Эрнандеса, все свидетели странного явления в небе были шокированы увиденным, так как раньше ничего подобного не наблюдали.

По словам Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, на самом деле это было не вторжение инопланетян и не появление супергероев, как предполагали некоторые комментаторы в Сети.

Фото: CBS

По словам ученого, он почти на 100% уверен, что необычные огни в небе – это сгорающий в атмосфере космический мусор, который был выброшен с Международной космической станции. Данные полосы света появились благодаря объектам, которые двигались на высоте в примерно 65 км над поверхностью Земли со скоростью в тысячи км/час.

По словам Макдауэлла, скорее всего виновником необычного явления в небе над Калифорнией стали обломки коммуникационного оборудования, которое было выведено из эксплуатации на МКС еще 6 лет назад. Но это оборудование весом в примерно 310 кг было выброшено с орбитальной станции только в начале 2020 года, и оно должно было сгореть в атмосфере. Но с тех пор обломки космического мусора кружились над Землей, пока их орбита не стала меньше, и они не снизились достаточно в атмосферу, чтобы полностью сгореть.

"Это своеобразное световое шоу скорее всего создали обломки японского коммуникационного прибора, который уже давно устарел. На самом деле высоко в небе летели очень маленькие частицы космического мусора, которые летели с огромной скоростью", — говорит Макдауэлл.

Позже ученый сообщил о том, что американские военные, которые следят за перемещением на околоземной орбите почти 30 тысяч обломков космического мусора, подтвердили траекторию входа в атмосферу коммуникационного оборудования с МКС. И это время полета совпало с тем, что видели жители Калифорнии.

Фокус уже писал о том, что в середине февраля этого года над США сбили четвертый неопознанный объект и в Пентагоне тогда не исключали его внеземное происхождение. До этого над Канадой американские военные пилоты сбили неизвестный воздушный объект, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал об одном необычном событии, которое произошло еще во времена Второй мировой войны. В 1945 году американские военные, которые находись на одном из кораблей ВМС США несколько сотен раз выстрелили в воздух пытаясь сбить неопознанный летающий объект. Оказалось, что они стреляли по Венере, которая отчетливо была видна в небе.