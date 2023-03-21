Дивні вогні в небі над Каліфорнією: стало відомо, що це були за об'єкти (відео)

Через кілька тижнів після появи в небі над США дивних літаючих об'єктів, американці побачили ще одне загадкове явище у нічному небі.

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Загадкові смуги світла помітили жителі Сакраменто, штат Каліфорнія, США, увечері в п'ятницю, 17 березня. Люди відзначали День святого Патрика і були трохи шоковані дивними об'єктами, що світилися, що летіли в нічному небі. Американці зняли на відео все, що відбувається, і розмістили в мережі. Тепер таємниця загадкових вогнів розгадана, пише The Guardian.

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Через кілька тижнів після появи в небі над США дивних об'єктів, що літають, жителі Каліфорнії побачили ще одне загадкове явище в нічному небі.

За словами Хайме Ернандеса, який був на вечірці на честь Дня святого Патріка, він і його друзі помітили в небі над Сакраменто вогні. Він відразу ж вирішив зняти те, що відбувається, хоча саме явище тривало не більше 40 секунд. За словами Ернандеса, усі свідки дивного явища в небі були шоковані побаченим, оскільки раніше нічого подібного не спостерігали.

За словами Джонатана Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, насправді це було не вторгнення інопланетян і не поява супергероїв, як передбачали деякі коментатори в Мережі.

Фото: CBS

За словами вченого, він майже на 100% впевнений, що незвичайні вогні в небі – це космічне сміття, що згоряє в атмосфері, яке було викинуто з Міжнародної космічної станції. Дані смуги світла з'явилися завдяки об'єктам, які рухалися на висоті приблизно 65 км над поверхнею Землі зі швидкістю в тисячі км/год.

За словами Макдауелла, швидше за все, винуватцем незвичайного явища в небі над Каліфорнією стали уламки комунікаційного обладнання, яке було виведено з експлуатації на МКС ще 6 років тому. Але це обладнання вагою приблизно 310 кг було викинуто з орбітальної станції тільки на початку 2020 року, і воно мало згоріти в атмосфері. Але відтоді уламки космічного сміття кружляли над Землею, поки їхня орбіта не стала меншою, і вони не знизилися достатньо в атмосферу, щоб повністю згоріти.

"Це своєрідне світлове шоу, швидше за все, створили уламки японського комунікаційного приладу, який уже давно застарів. Насправді високо в небі летіли дуже маленькі частинки космічного сміття, які летіли з величезною швидкістю", — каже Макдауелл.

Пізніше вчений повідомив, що американські воєнні, які стежать за переміщенням на навколоземній орбіті майже 30 тисяч уламків космічного сміття, підтвердили траєкторію входу в атмосферу комунікаційного обладнання з МКС. І цей час польоту співпав із тим, що бачили жителі Каліфорнії.

Фокус вже писав про те, що в середині лютого цього року над США збили четвертий невідомий об'єкт і у Пентагоні тоді не виключали його позаземне походження. До цього над Канадою американські воєнні пілоти збили невідомий повітряний об'єкт, як писав Фокус.

Також Фокус писав про одну незвичайну подію, яка сталася ще за часів Другої світової війни. У 1945 році американські воєнні, які перебували на одному з кораблів ВМС США кілька сотень разів вистрілили в повітря, намагавшись збити невідомий літаючий об'єкт. Виявилося, що вони стріляли по Венері, яку чітко видно було в небі.