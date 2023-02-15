Військові ВМС США 300 разів стріляли по невідомому об'єкту: виявилося, що це була Венера

Незвичайний випадок в американській військовій історії стався давно, але на тлі останніх подій про нього згадали знову.

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Перша половина лютого 2023 року запам'яталася ще й повідомленнями про те, що в небі над США виявили повітряні кулі та інші поки непізнані об'єкти. Зараз вже відомо про те, що американські ВПС збили в небі на США і Канадою чотири з них. Водночас над Китаєм також помітили загадковий летючий об'єкт, і така ж інформація надійшла і з Уругваю. На тлі цих подій американські військові згадали про ще один випадок, коли їм довелося атакувати невідому ціль в небі, яка, як виявилося, була планетою Венера, пише IFLScience.

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Як уже писав Фокус, ще 4 лютого американський винищувач збив китайську повітряну кулю в небі над США і його уламки згодом впали в Атлантичний океан. Через кілька днів, як уже писав Фокус, літак ВПС США збив поки непізнаний летючий об'єкт, який за розмірами нагадував автомобіль. Цей об'єкт з'явився на небі над штатом Аляска. Після цього з'явилася інформація про те, що в небі над Китаєм також з'явився непізнаний летючий об'єкт, який місцеві ВПС вирішили збити, як писав Фокус.

На тлі повідомлень про ці інциденти у Військово-морському інституті США вирішили згадати про один випадок, який стався ще під час Другої світової війни, коли американські військові 300 разів стріляли по невідомій повітряній кулі. Але зрештою вони промазали на якісь 82 млн км.

[ + – ] На зображенні показаний вид на нічне небо, на якому можна побачити Венеру (вона знаходиться у правому верхньому кутку). Внизу розташований Місяць, а ліворуч ледве видно Меркурій Фото: space.com

Ця історія відбулася ще 1945 року, хоча деякі стверджують, що насправді це сталося ще 1941 року, у Тихому океані. Капітан американського військового корабля USS New York (не плутати із сучасним військовим судном США, яке заступило на службу лише у 2007 році) побачив у небі загадковий летючий об'єкт. Військові вирішили, що це японська повітряна куля, яка може становити загрозу для флоту. Тому прийняло рішення збити цю кулю.

Згідно з архівними документами, свідок тих подій Ленсон Дітто, який служив на цьому військовому кораблі, згадував, що військові вистрілили приблизно 300 разів у небо, сподіваючись збити повітряну кулю. За словами Дітто, команда корабля розрахувала зразкову висоту, на якій знаходиться куля як 2200 метрів, тож зробили серію пострілів. Після того, як виявили, що ціль не вражена, військові вирішили, що куля знаходиться вище — на висоті 3000 метрів. І знову пролунали постріли.

Але куля так і залишилася цілою та неушкодженою, адже вона знаходилася на висоті 82 млн км. Річ у тому, що вже через деякий час військові з'ясували, що насправді стріляли по Венері. А середня відстань до цієї планети якраз і вказана вище.

До речі, Дітто, який двічі мало не потонув під час бойових дій у Тихому океані, пізніше говорив про те, що, коли з'явилися знімки Венери, він помітив там незвичайні плями.

"Можливо ми все-таки влучили у Венеру?" — міркував Дітто.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що в атмосфері Венери відбувається щось незвичайне, а тому треба шукати там ознаки позаземного життя.