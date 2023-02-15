Военные ВМС США 300 раз стреляли по неопознанному объекту: оказалось, что это была Венера

Необычный случай в американской военной истории произошел давно, но на фоне последних событий о нем вспомнили снова.

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Первая половина февраля 2023 года запомнилась кроме всего прочего еще и сообщениями о том, что в небе над США были обнаружены воздушные шары и другие пока еще неопознанные объекты. Сейчас уже известно о том, что американские ВВС сбили в небе на США и Канадой четыре из них. В то же время над Китаем также был замечен загадочный летающий объект и такая же информация поступила и из Уругвая. На фоне этих событий американские военные вспомнили еще об одном случае, когда им пришлось атаковать неизвестную цель в небе, которая как оказалось была планетой Венера, пишет IFLScience.

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Как уже писал Фокус, еще 4 февраля американский истребитель сбил китайский воздушный шар в небе над США и его обломки в последствии упали в Атлантический океан. Через несколько дней, как уже писал Фокус самолет ВВС США сбил пока еще непознанный летающий объект, который по размерам напоминал автомобиль. Этот объект появился в небе над штатом Аляска. После этого появилась информация о том, что в небе над Китаем также появился непознанный летающий объект, который местные ВВС решили сбить, как уже писал Фокус.

На фоне сообщений о данных инцидентах в Военно-морском институте США решили вспомнить об одном случае, который произошел еще во время Второй мировой войны, когда американские военные 300 раз стреляли по неизвестному воздушному шару. Но в итоге они примазались на какие-то 82 млн км.

[ + – ] На изображении показан вид на ночное небо, накотором можно увидеть Венеру (она находится в верхнем правом углу). Внизу расположена Луна, а левее еле виден Меркурий Фото: space.com

Эта история произошла еще в 1945 году, хотя некоторые утверждают, что на самом деле это произошло еще в 1941 году, в Тихом океане. Капитан американского военного корабля USS New York (не путать с современным военным судном США, которое заступило на службу только в 2007 году) увидел в небе загадочный летающий объект. Военные решили, что это японский воздушный шар, который может представлять угрозу для флота. Поэтому было принято решение сбить этот шар.

Согласно архивным документам, свидетель тех событий Лэнсон Дитто, который служил на этом военном корабле, вспоминал, что военные выстрелили примерно 300 раз в небо в надежде сбить воздушный шар. По словам Дитто, команда корабля рассчитала примерную высоту, на которой находится шар в 2200 метров и была произведена серия выстрелов их орудий. После того, как было обнаружено, что цель не поражена, военные решили, что шар находится выше – на высоте в 3000 метров. И снова прозвучали выстрелы.

Но шар так и остался целым и невредимым, ведь он находился на высоте в 82 млн км. Дело в том, что уже через некоторое время военные выяснили, что нас самом деле они стреляли по Венере. А среднее расстояние до этой планеты как раз и есть указанная выше цифра.

Кстати, Дитто, который дважды чуть не утонул во время боевых действий в Тихом океане, позже говорил том, что, когда появились снимки Венеры, он заметил там необычные пятна.

"Может быть мы все-таки попали в Венеру?", — задавался вопросом Дитто.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в атмосфере Венеры происходит нечто необычное, а потому нужно икать там признаки внеземной жизни.