Обнаружено доказательство самого древнего падения метеорита на Землю: когда оно произошло

Геологи обнаружили крошечные фрагменты расплавленной породы, которым несколько миллиардов лет.

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Ученые из Австралии представили новое исследование, в котором утверждается, что они обнаружили фрагменты горных пород, которые являются свидетельством самого древнего падения метеорита на нашу планету, пишет Live Science.

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Австралийские ученые объявили о своем открытии на прошлой неделе. Геологи предполагают, что им удалось найти расплавленные горные породы, которые образовались в результате падения большого метеорита 3,48 миллиарда лет назад. Таким образом на сегодня это самое древнее свидетельство падения космического камня на Землю.

По словам ученых, в атмосфере Земли миллиарды лет назад взорвался крупный метеорит и его обломки упали на поверхность, что привело к расплавлению древних горных пород, которые были обнаружены в Австралии. После удара породы остыли и затвердели, при этом превратившись в крошечные шарики размером с булавочную головку, которые оказались спрятанными под землей на протяжении миллиардов лет.

До этого открытия самым старым свидетельством падения метеорита на Землю были крошечные шарики, обнаруженные в Австралии, возраст которых оценили в 3,47 млрд лет, а также фрагменты из Южной Африки, которым 3,45 млрд лет.

По словам Криса Якимчука из Университета Ватерлоо, Канада, который принимал участия в новом исследовании, новые данные кажутся очень достоверными, хотя нужно провести дополнительный анализ.

Австралийские ученые объявили о своем открытии на прошлой неделе. Геологи предполагают, что им удалось найти расплавленные горные породы, которые образовались в результате падения большого метеорита 3,48 миллиарда лет назад. Таким образом на сегодня это самое древнее свидетельство падения космического камня на Землю Фото: Live Science

Австралийские геологи смогли определить возраст древних пород, которые образовались в результате падения метеорита 3,48 миллиарда лет назад, на основе анализа изотопов, то есть версий одного и того же химического элемента.

Изучив химический состав ученые из Австралии пришли к выводу, что обнаруженные древние шарики точно подверглись внеземному влиянию. В их составе были обнаружены элементы платиновой группы, такие как иридий, и их было намного больше, чем содержится в обычных земных породах. Также ученые обнаружили изотопы осмия в таком количестве, которое характерно как раз для большинства метеоритов. Форма найденных фрагментов и их структура указывали на то, что они сформировались в результате удара обломков большого метеорита.

По словам Якимчука, очень трудно обнаружить доказательства падения метеоритов на Землю в далеком прошлом и такие исследования часто вызывают споры среди ученых. Из-за перемещения литосферных плит и эрозии земной коры следы падения крупных метеоритов, такие как ударные кратеры, часто исчезают. Но доказательство таких ударов космических камней по поверхности Земли можно найти с помощью вышеуказанных маленьких шариков, которые появились после удара и были выброшены из кратера.

Авторы нового исследования продолжают изучение горных пород, в которых были обнаружены следы падения метеорита, чтобы получить еще больше данных, которые могли бы подтвердить верность их выводов. С помощью таких исследований, как считают ученые, можно раскрыть немало тайн, которые касаются геологической истории Земли.

Фокус уже писал о том, что по словам ученых, втрое выросла вероятность столкновения Земли с астероидом Судного дня. NASA предупреждает, что астероид такого размера способен "сдуть часть атмосферы Земли" и неизбежно приведет к массовому вымиранию.

Также Фокус писал о том, новое исследование доказывает, что метеориты на самом деле содержат крайне мало воды, а потому не могли стать причиной образования рек и океанов на Земле.