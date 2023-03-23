Виявлено доказ найдавнішого падіння метеорита на Землю: коли воно сталося

Геологи виявили крихітні фрагменти розплавленої породи, яким кілька мільярдів років.

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Вчені з Австралії представили нове дослідження, в якому стверджується, що вони виявили фрагменти гірських порід, які є свідченням найдавнішого падіння метеорита на нашу планету, пише Live Science.

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Австралійські вчені оголосили про своє відкриття минулого тижня. Геологи припускають, що їм вдалося знайти розплавлені гірські породи, які утворилися внаслідок падіння великого метеорита 3,48 мільярда років тому. Таким чином, на сьогодні це найдавніше свідчення падіння космічного каменю на Землю.

За словами вчених, в атмосфері Землі мільярди років тому вибухнув великий метеорит, і його уламки впали на поверхню, що призвело до розплавлення стародавніх гірських порід, виявлених в Австралії. Після удару породи охолонули і затверділи, при цьому перетворившись на крихітні кульки розміром із шпилькову голівку, які виявилися захованими під землею протягом мільярдів років.

До цього відкриття найстарішим свідченням падіння метеорита на Землю були крихітні кульки, виявлені в Австралії, вік яких оцінили у 3,47 млрд років, а також фрагменти з Південної Африки, яким 3,45 млрд років.

За словами Кріса Якимчука з Університету Ватерлоо, Канада, який брав участь у новому дослідженні, нові дані здаються дуже достовірними, хоч потрібно провести додатковий аналіз.

Австралійські вчені оголосили про своє відкриття минулого тижня. Геологи припускають, що їм вдалося знайти розплавлені гірські породи, які утворилися внаслідок падіння великого метеорита 3,48 мільярда років тому. Таким чином на сьогодні це найдавніше свідчення падіння космічного каменю на Землю Фото: Live Science

Австралійські геологи змогли визначити вік древніх порід, які утворилися внаслідок падіння метеорита 3,48 мільярда років тому, на основі аналізу ізотопів, тобто версій одного й того ж хімічного елемента.

Вивчивши хімічний склад вчені з Австралії дійшли висновку, що виявлені стародавні кульки точно зазнали позаземного впливу. У їхньому складі були виявлені елементи платинової групи, такі як іридій, і їх було набагато більше, ніж у звичайних земних породах. Також вчені виявили ізотопи осмію в такій кількості, яка характерна якраз для більшості метеоритів. Форма знайдених фрагментів та його структура вказували на те що, що вони сформувалися внаслідок удару уламків великого метеорита.

За словами Якимчука, дуже важко виявити докази падіння метеоритів на Землю у минулому і такі дослідження часто викликають суперечки серед учених. Через переміщення літосферних плит та ерозії земної кори сліди падіння великих метеоритів, такі як ударні кратери, часто зникають. Але доказ таких ударів космічного каміння по поверхні Землі можна знайти за допомогою вищезгаданих маленьких кульок, які з'явилися після удару і були викинуті з кратера.

Автори нового дослідження продовжують вивчення гірських порід, у яких було виявлено сліди падіння метеорита, щоб отримати ще більше даних, які б підтвердити вірність їх висновків. За допомогою таких досліджень, як вважають науковці, можна розкрити чимало таємниць, які стосуються геологічної історії Землі.

Фокус вже писав про те, що за словами вчених, утричі зросла ймовірність зіткнення Землі з астероїдом Судного дня. NASA попереджає, що астероїд такого розміру здатний "здути частину атмосфери Землі" і це неминуче призведе до масового вимирання.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження доводить, що метеорити насправді містять вкрай мало води, а тому не могли стати причиною утворення річок та океанів на Землі.