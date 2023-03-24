Тревожные выводы: социальные сети повышают риск расстройства пищевого поведения у девочек

Нормализация в социальных сетях идеала худого тела привела к проблемам с образом тела и снижению уверенности в себе, что потенциально может спровоцировать нездоровые модели питания и опасные расстройства пищевого поведения.

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Недавний комплексный обзор 50 исследований, проведенных в 17 разных странах, показал, что постоянное воздействие этих недостижимых физических идеалов в Интернете может увеличить вероятность развития расстройств пищевого поведения, особенно у молодых девушек. Комал Бхатия, одна из соавторов исследования и научный сотрудник по вопросам подросткового здоровья Университетского колледжа Лондона, подчеркнула важность этого исследования. Она пояснила, что исследование проливает свет на то, как социальные медиа могут способствовать формированию образа тела, поощряя социальное сравнение, интернализацию худобы и самообъективацию, пишет UPI.

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В обзоре исследования подчеркивается, что люди с проблемами веса и/или образа тела, особенно девушки, более подвержены "самоподдерживающемуся циклу риска", наблюдаемому в исследовании. Бхатия подчеркнула отсутствие регулирования на платформах социальных сетей, несмотря на то, что доступ к ним имеют около 4 миллиардов человек – половина населения Земли.

Многие пользователи этих платформ – молодые люди; исследователи обнаружили, что более 90% американских и британских подростков регулярно пользуются ими, причем примерно половина заходит в сеть не реже одного раза в час. Исследования, включенные в обзор, были проведены в период с 2016 по 2021 год и в основном проводились в богатых странах, причем почти половина – в США и Австралии. В обзор также были включены Канада, Италия, Сингапур, Великобритания, Испания, Ирландия, Бельгия, Германия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Китай, Малайзия и Таиланд.

Исследования фокусировались на людях в возрасте от 10 до 24 лет, причем половина из них была посвящена исключительно девочкам, а другие включали как мальчиков, так и девочек. Основным выводом из обзора является то, что социальные медиа нормализовали идеал худого или физически крепкого тела.

По мнению исследователей, молодые люди могут чувствовать себя неполноценными, сравнивая себя с идеалом, что приводит к проблемам с образом тела и снижению уверенности в себе. Эти проблемы могут привести к нездоровому образу питания и потенциально опасным расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия, которая характеризуется сильным страхом перед набором веса и/или искаженным самовосприятием, что приводит к строгому ограничению питания. К другим расстройствам относятся переедание, при котором компульсивное потребление пищи приводит к тревоге и дистрессу, и булимия, которая сопровождается принудительной рвотой после переедания.

Бхатия отметила, что в исследовании не было определено, в какой степени использование социальных сетей способствует формированию образа тела или риску развития расстройства пищевого поведения. Она также признала, что остается неясным, оказывают ли молодые люди прямое влияние на искаженный ландшафт социальных сетей, или же те, кто уже имеет проблемы с образом тела и питанием, активно ищут идеализированный контент в социальных сетях.

Бхатия подчеркнула необходимость дополнительных последующих исследований. Ее команда обнаружила, что молодые люди с большей уверенностью в себе в отношении своей внешности и лучшим пониманием того, как работают социальные сети, менее подвержены негативным последствиям. Чтобы уберечь молодых людей от нездорового влияния социальных сетей, Бхатия подчеркнула важность открытого обсуждения образа тела и социальных сетей.

Лорен Смолар, вице-президент по миссиям и образованию Национальной ассоциации по расстройствам пищевого поведения США в Нью-Йорке, подчеркнула, что социальные медиа могут создавать чувство общности, но также могут оказывать значительное давление на своих пользователей.

Смолар объяснила, что люди в социальных сетях стремятся показать себя с лучшей стороны, и все, особенно дети, которые взаимодействуют с такой информацией, могут чувствовать себя вынужденными постоянно выглядеть или вести себя таким образом.

По словам Смолар, родители могут помочь, разъясняя, что изображения в Интернете часто являются нереальными. "Мы знаем, что с помощью фильтров часто даже не удается точно представить, как выглядят люди", – добавила Смолар. "Это очень обработанный взгляд на чью-то жизнь".

Это говорит о том, что родители должны выступать в качестве ролевых моделей и учить своих детей критически оценивать то, что они видят. Смолар подчеркнула, что социальные сети – это не реальность, и что детям очень важно понимать, что это лишь небольшая, очень обработанная часть жизни.

Смолар предложила родителям использовать технологии в своих интересах. Многие платформы социальных сетей предлагают родителям инструменты для ограничения частоты и продолжительности доступа их детей в Интернет, а также контента, с которым они могут или не могут взаимодействовать.

Лорен советует родителям проверять своих детей, обращать внимание на их самочувствие после пребывания в сети и интересоваться, как они себя чувствуют в сети. Она также рекомендует родителям, если ребенок с трудом ориентируется в этих пространствах, не стесняться обращаться за помощью к специалистам или в организации, подобные их, за поддержкой.

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