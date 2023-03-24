Тривожні висновки: соціальні мережі підвищують ризик розладу харчової поведінки в дівчаток

Нормалізація в соціальних мережах ідеалу худого тіла призвела до проблем із образом тіла та зниження впевненості в собі, що потенційно може спровокувати нездорові моделі харчування та небезпечні розлади харчової поведінки.

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Нещодавній комплексний огляд 50 досліджень, проведених у 17 різних країнах, показав, що постійна дія цих недосяжних фізичних ідеалів в інтернеті може збільшити ймовірність розвитку розладів харчової поведінки, особливо в молодих дівчат. Комал Бхатія, одна зі співавторів дослідження та наукова співробітниця з питань підліткового здоров'я Університетського коледжу Лондона, наголосила на важливості цього дослідження. Вона пояснила, що дослідження проливає світло на те, як соціальні медіа можуть сприяти формуванню образу тіла, заохочуючи соціальне порівняння, інтерналізацію худорлявості й самооб'єктивацію, пише UPI.

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В огляді дослідження підкреслюється, що люди з проблемами ваги та/або образу тіла, особливо дівчата, більш схильні до "самопідтримуваного циклу ризику", що спостерігається в дослідженні. Бхатія наголосила на відсутності регулювання на платформах соціальних мереж, попри те, що доступ до них мають близько 4 мільярдів осіб — половина населення Землі.

Багато користувачів цих платформ — молодь; дослідники виявили, що більш ніж 90% американських і британських підлітків регулярно користуються ними, до того ж приблизно половина заходить у мережу не рідше одного разу на годину. Дослідження, включені до огляду, були проведені в період із 2016 по 2021 рік і здебільшого проводилися в багатих країнах, до того ж майже половина — у США й Австралії. В огляд також були включені Канада, Італія, Сінгапур, Великобританія, Іспанія, Ірландія, Бельгія, Німеччина, Франція, Швеція, Шрі-Ланка, Китай, Малайзія і Таїланд.

Дослідження фокусувалися на людях у віці від 10 до 24 років, а половина з них була присвячена виключно дівчаткам, інші включали як хлопчиків, так і дівчаток. Основним висновком із огляду є те, що соціальні медіа нормалізували ідеал худого чи фізично міцного тіла.

На думку дослідників, молодь може почуватися неповноцінною, порівнюючи себе з ідеалом, що призводить до проблем із образом тіла та зниження впевненості в собі. Ці проблеми можуть призвести до нездорового способу харчування та потенційно небезпечних розладів харчової поведінки, таких як анорексія, яка характеризується сильним страхом перед набором ваги та/або спотвореним самосприйняттям, що призводить до суворого обмеження харчування. До інших розладів належать переїдання, в разі якого компульсивне споживання їжі призводить до тривоги й дистресу, та булімія, яка супроводжується примусовим блюванням після переїдання.

Бхатія зазначила, що в дослідженні не було визначено, наскільки використання соціальних мереж сприяє формуванню образу тіла або ризику розвитку розладу харчової поведінки. Вона також визнала, що залишається незрозумілим, чи молоді люди прямо впливають на спотворений ландшафт соціальних мереж, чи ті, хто вже має проблеми з образом тіла та харчуванням, активно шукають ідеалізований контент у соціальних мережах.

Бхатія наголосила на необхідності додаткових подальших досліджень. Її команда виявила, що молодьі з більшою впевненістю в собі щодо своєї зовнішності й кращим розумінням того, як працюють соціальні мережі, менш схильні до негативних наслідків. Щоб уберегти молодих людей від нездорового впливу соціальних мереж, Бхатія наголосила на важливості відкритого обговорення образу тіла та соціальних мереж.

Лорен Смолар, віцепрезидентка з місій і освіти Національної асоціації з розладів харчової поведінки США в Нью-Йорку, наголосила, що соціальні медіа можуть створювати почуття спільності, але також можуть чинити значний тиск на своїх користувачів.

Смолар пояснила, що люди в соціальних мережах прагнуть показати себе з кращого боку, і всі, особливо діти, які взаємодіють із такою інформацією, можуть почуватися змушеними постійно мати гарний вигляд чи поводитися так.

За словами Смолар, батьки можуть допомогти, роз'яснюючи, що зображення в інтернеті часто є нереальними. "Ми знаємо, що за допомогою фільтрів часто навіть не вдається точно уявити, який вигляд мають люди, — додала Смолар. — Це дуже опрацьований погляд на чиєсь життя".

Це говорить про те, що батьки повинні виступати рольовими моделями та вчити своїх дітей критично оцінювати те, що вони бачать. Смолар наголосила, що соціальні мережі — це не реальність, і що дітям дуже важливо розуміти, що це лише невелика, дуже оброблена частина життя.

Смолар запропонувала батькам використати технології у своїх інтересах. Багато платформ соціальних мереж пропонують батькам інструменти для обмеження частоти й тривалості доступу їхніх дітей до інтернету, а також контенту, з яким вони можуть або не можуть взаємодіяти.

Лорен радить батькам перевіряти своїх дітей, звертати увагу на їхнє самопочуття після перебування в мережі та цікавитися, як вони почуваються в мережі. Вона також рекомендує батькам, якщо дитина важко орієнтується в цих просторах, не соромитися звертатися за допомогою до фахівців або в організації, подібні до них, за підтримкою.

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