Поврежденный космический корабль РФ покидает Международную космическую станцию (видео)

Пострадавший от удара метеорита космический корабль "Союз МС-22" должен отправится на Землю 28 марта. За этим полетом можно будет следить онлайн.

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Аварийный космический корабль "Союз МС-22", который принадлежит России, покинет Международную космическую станцию 28 марта в 12:57 по Киеву. На борту корабля, у которого вышла из строя система охлаждения после удара метеорита, не будет экипажа. Астронавты, которые должны были возвращаться на этом "Союзе" на Землю, останутся на МКС до сентября. То есть проведут в космосе целый год. За полетом корабля можно будет следить онлайн, пишет Space.

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Поврежденный космический корабль "Союз", который не смог вернуть на Землю трех астронавтов из-за высокой температуры на борту, должен будет приземлиться в степях Казахстана через несколько часов после того, как покинет МКС. Если конечно все пойдет по плану.

Несмотря на то, что корабль полетит без экипажа, он вернется на Землю "не c пустыми руками". На его борту будет размещено 218 кг грузов: некоторое оборудование, которое уже не используется, а также результаты научных экспериментов, которые проводились на орбите.

Согласно сообщению "Роскосмоса", после приземления корабля "Союз" специалисты проведут детальный анализ его состояния с целью получения большего количества информации о том, как произошла утечка охлаждающей жидкости в результате аварии. Также россияне хотят изучить состояние корабля, который приземлился с повреждениями охладительной системы, чтобы оценить насколько безопасен такой полет.

Но в декабре 2022 года произошла авария в охладительной системе и началась утечка охлаждающей жидкости. В результате температура на борту корабля значительно повысилась и возвращение астронавтов стало невозможным Фото: Роскосмос

"Роскосмос" отправил на МКС космический корабль "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. На его борту находились российские астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они должны были провести в космосе полгода, а затем вернуться домой на этом же корабле.

Но в декабре 2022 года произошла авария в охладительной системе и началась утечка охлаждающей жидкости. В результате температура на борту корабля значительно повысилась и возвращение астронавтов стало невозможным.

Всю вину за аварию "Роскосмос" возложил на метеорит, который врезался в "Союз". Согласно сообщению NASA, температура на борту "Союза" повысилась до 40 градусов, а это слишком высокий показатель для того, чтобы астронавты могли находиться на борту во время возращения на Землю.

Данный космический корабль также выполнял роль "спасательной шлюпки" для астронавтов на случай повреждения самой орбитальной станции. Как уже писал Фокус, 26 февраля, новый космический корабль "Союз МС-23" успешно пристыковался к МКС и теперь он является не только спасательным средством, но и доставит троих обитателей МКС на Землю. Правда произойдет это не раньше сентября этого года. Таким образом Прокопьев, Петелин и Рубио проведут целый год на орбите.

Как уже писал Фокус, 3 марта, космический корабль SpaceX доставил на Международную космическую станцию новый экипаж, который состоит из двух американцев, представителя ОАЭ и одного астронавта из РФ.

Также Фокус писал о том, что 12 марта вернулись на Землю после пяти месяцев пребывания в космосе двое астронавтов NASA, представитель Японии и представительница РФ. Их возвращение состоялось на космическом корабле компании SpaceX.