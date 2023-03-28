Пошкоджений космічний корабель РФ залишає Міжнародну космічну станцію (відео)

Потерпілий від удару метеорита космічний корабель "Союз МС-22" має вирушити на Землю 28 березня. За цим польотом можна буде стежити онлайн.

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Аварійний космічний корабель "Союз МС-22", який належить Росії, залишить Міжнародну космічну станцію 28 березня о 12:57 за Києвом. На борту корабля, на якому вийшла з ладу система охолодження після удару метеорита, не буде екіпажу. Астронавти, які мали повертатися на цьому "Союзі" на Землю, залишаться на МКС до вересня. Тобто проведуть у космосі цілий рік. За польотом корабля можна стежити онлайн, пише Space.

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Пошкоджений космічний корабель "Союз", який не зміг повернути на Землю трьох астронавтів через високу температуру на борту, повинен буде приземлитися в степах Казахстану за кілька годин після того, як покине МКС. Якщо, звичайно, все піде за планом.

Попри те, що корабель полетить без екіпажу, він повернеться на Землю "не з порожніми руками". На його борту буде розміщено 218 кг вантажів: деяке обладнання, яке вже не використовується, а також результати наукових експериментів, які проводились на орбіті.

Згідно з повідомленням "Роскосмосу", після приземлення корабля "Союз" фахівці проведуть детальний аналіз його стану з метою отримання більшої кількості інформації про те, як стався витік охолоджувальної рідини внаслідок аварії. Також росіяни хочуть вивчити стан корабля, який приземлився з пошкодженнями охолоджувальної системи, щоб оцінити, наскільки безпечний такий політ.

Але в грудні 2022 року сталася аварія в охолоджувальній системі, і почався витік охолоджувальної рідини. Внаслідок цього температура на борту корабля значно підвищилася, і повернення астронавтів стало неможливим. Фото: Роскосмос

"Роскосмос" відправив на МКС космічний корабель "Союз МС-22" у вересні 2022 року. На його борту були російські астронавти Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін, а також астронавт NASA Френк Рубіо. Вони мали провести в космосі пів року, а потім повернутися додому на цьому ж кораблі.

Але в грудні 2022 року сталася аварія в охолоджувальній системі, і почався витік охолоджувальної рідини. Внаслідок цього температура на борту корабля значно підвищилася, і повернення астронавтів стало неможливим.

Всю провину за аварію "Роскосмос" поклав на метеорит, який врізався у "Союз". Згідно з повідомленням NASA, температура на борту "Союзу" підвищилася до 40 градусів, а це надто високий показник для того, щоб астронавти могли перебувати на борту під час повернення на Землю.

Цей космічний корабель також виконував роль "рятувальної шлюпки" для астронавтів у разі пошкодження самої орбітальної станції. Як уже писав Фокус 26 лютого, новий космічний корабель "Союз МС-23" успішно пристикувався до МКС, і тепер він є не лише рятувальним засобом, а й доставить трьох мешканців МКС на Землю. Щоправда, відбудеться це не раніш ніж у вересні цього року. Отже, Прокоп'єв, Петелін і Рубіо проведуть цілий рік на орбіті.

Як уже писав Фокус, 3 березня, космічний корабель SpaceX доставив на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж, який складається з двох американців, представника ОАЕ та одного астронавта з РФ.

Також Фокус писав про те, що 12 березня повернулися на Землю після п'яти місяців перебування в космосі двоє астронавтів NASA, представник Японії та представниця РФ. Їхнє повернення відбулося на космічному кораблі компанії SpaceX.