Волшебный сон. Ученые обнаружили эффективность снотворного при болезни Альцгеймера

Исследователи предупреждают, что прежде чем делать окончательные выводы об эффективности препарата в предотвращении снижения когнитивных способностей, связанных с болезнью Альцгеймера, необходимо провести более комплексные исследования.

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Новое исследование показало, что снотворное может быть ответом на одну из самых коварных болезней нашего времени: болезнь Альцгеймера. Все мы знаем, что недостаток сна может привести к разным последствиям для нашего мозга, в том числе и к появлению болезни Альцгеймера. Но исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета считают, что нашли потенциальный будущий метод борьбы сразу с двумя недугами, пишет New Atlas.

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Они хотели узнать, может ли снотворное помочь смягчить негативное влияние плохого сна на болезнь Альцгеймера. Итак, они собрали 38 людей и разделили их на три группы. Первая группа не принимала никаких лекарств, вторая принимала низкую дозу суворексанта, препарата, блокирующего молекулу орексина, которая естественным образом заставляет нас бодрствовать, а третья группа принимала более высокую дозу суворексанта. Затем все они приняли участие в двухсуточном исследовании сна, в ходе которого каждые два часа у них отбирали небольшое количество спинномозговой жидкости.

Результаты оказались многообещающими: у группы, принимавшей более высокую дозу суворексанта, на 10-15% снизился уровень гиперфосфорилированного тау и на 10-20% – уровень амилоидов, белков, образующих бляшки и клубки в мозге, которые повреждают нейроны и приводят к болезни Альцгеймера. К сожалению, группа, принимавшая меньшую дозу, не показала статистически значимого снижения ни одного из белков. Таким образом, несмотря на то, что полученные результаты являются интересными, важно отметить, что это было небольшое исследование, проведенное исключительно в исследовательских целях.

Старший автор исследования Брендан Люси отметил, что было бы преждевременно начинать принимать суворексант каждую ночь, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера. Ученые все еще не знают, эффективно ли долгосрочное применение суворексанта для предотвращения снижения когнитивных способностей, и если да, то в какой дозе и для кого. Но это шаг в правильном направлении. Препарат уже доступен и доказал свою безопасность, а теперь у них есть доказательства того, что он влияет на уровень белков, которые имеют решающее значение для развития болезни Альцгеймера.

Стоит отметить, что, когда снотворное начало действовать, уровни тау и амилоида вернулись к прежним значениям, поэтому принимать снотворное, чтобы сбить их уровень, очевидно, не является правильной долгосрочной стратегией. Кроме того, все участники этого исследования были здоровыми взрослыми людьми среднего возраста, поэтому планируется проведение дальнейших исследований в других группах населения, включая пожилых людей.

Люси и его команда надеются, что будущие исследования различных групп людей и долгосрочных последствий ночного применения ингибиторов орексина пополнят постоянно растущий массив исследований в области борьбы с болезнью Альцгеймера. Но пока лучший совет, который он может дать – это хорошо высыпаться, если вы можете, а если не можете, обратитесь к специалисту по сну и пролечите свои проблемы.

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