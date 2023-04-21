Чарівний сон. Учені виявили ефективність снодійного у разі хвороби Альцгеймера

Дослідники попереджають, що перш ніж робити остаточні висновки щодо ефективності препарату в запобіганні зниженню когнітивних здібностей, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, необхідно провести більш комплексні дослідження.

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Нове дослідження показало, що снодійне може бути відповіддю на одну з найпідступніших хвороб нашого часу — хворобу Альцгеймера. Усі ми знаємо, що нестача сну може призвести до різних наслідків для нашого мозку, зокрема й до появи хвороби Альцгеймера. Але дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету вважають, що знайшли потенційний майбутній метод боротьби відразу з двома недугами, пише New Atlas.

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Вони хотіли дізнатися, чи може снодійне допомогти пом'якшити негативний вплив поганого сну на хворобу Альцгеймера. Отже, вони зібрали 38 людей і розділили їх на три групи. Перша група не приймала жодних ліків, друга приймала низьку дозу суворексанту, препарату, що блокує молекулу орексину, який природним чином змушує нас не спати, а третя група приймала вищу дозу суворексанту. Потім усі вони взяли участь у дводобовому дослідженні сну, під час якого кожні дві години в них відбирали невелику кількість спинномозкової рідини.

Результати виявилися перспективними: у групи, яка приймала вищу дозу суворексанту, на 10-15% знизився рівень гіперфосфорильованого тау та на 10-20% — рівень амілоїдів, білків, які утворюють бляшки та клубки в мозку, що ушкоджують нейрони та призводять до хвороби Альцгеймера. На жаль, група, яка приймала меншу дозу, не показала статистично значущого зниження жодного з білків. Отже, попри те, що отримані результати є цікавими, важливо зазначити, що це було невелике дослідження, проведене виключно з дослідницькою метою.

Старший автор дослідження Брендан Люсі зазначив, що було б передчасно починати приймати суворексант щоночі, щоб запобігти хворобі Альцгеймера. Вчені все ще не знають, чи ефективне довгострокове застосування суворексанту для запобігання зниженню когнітивних здібностей, і якщо так, то в якій дозі та для кого. Але це крок у правильному напрямку. Препарат уже доступний і довів свою безпеку, а тепер у них є докази того, що він впливає на рівень білків, які мають вирішальне значення для розвитку хвороби Альцгеймера.

Варто зазначити, що, коли снодійне почало діяти, рівні тау і амілоїду повернулися до попередніх значень, тому вживати снодійне, щоб збити їхній рівень, очевидно, не є правильною довгостроковою стратегією. Крім того, всі учасники цього дослідження були здоровими дорослими людьми середнього віку, тому планується проведення подальших досліджень в інших групах населення, включно з людьми похилого віку.

Люсі та його команда сподіваються, що майбутні дослідження різних груп людей і довгострокових наслідків нічного застосування інгібіторів орексину поповнять постійне зростання масиву досліджень у галузі боротьби з хворобою Альцгеймера. Але поки що найкраща порада, яку він може дати, — це добре висипатися, якщо ви можете, а якщо не можете, зверніться до фахівця зі сну та пролікуйте свої проблеми.

Раніше Фокус писав про причини виникнення хвороби Альцгеймера. Вчені вважають, що в усьому винен цукор.