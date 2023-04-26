Оставляет след, как от корабля. Обнаружен новый Юпитер необычным способом: что известно (фото)

Новую экзопланету ученые обнаружили благодаря "следу", который она оставляет при прохождении в протопланетном диске своей звезды.

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Австралийские астрономы смогли подтвердить существование новорожденной планеты, размером с Юпитер, которая вращается вокруг молодой звезды HD 169142. Эта планета оставляет спиралевидную пустоту во время движения сквозь диск из газа и пыли, окружающий ее звезду, пишет Space.

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Астрономы из Университета Монаша, Австралия, несколько лет наблюдали за звездой HD 169142 с помощью наземного мощного телескопа VLT. В частности, их интересовал протопланетный диск, окружающий эту звезду, где должно происходить рождение планет.

Очередной анализ данных телескопа показал, что вокруг молодой звезды действительно вращается недавно сформированная экзопланета, размером с Юпитер. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое немного больше отделяющего седьмую планету Солнечной системы, Нептун, от Солнца расстояния.

Новую экзопланету ученые обнаружили благодаря "следу", который она оставляет при прохождении в протопланетном диске своей звезды Фото: space.com

Примерно 4,6 млрд лет назад вокруг Солнца также существовал протопланетный диск из газа и пыли, в котором со временем образовались все 8 планет Солнечной системы, а также карликовые планеты, астероиды и кометы. Изучение протопланетных дисков молодых звезд имеет важное значение для лучшего понимания того, как сформировалась Солнечная система и в частности наша Земля.

Ученым уже было известно, что протопланетный диск вокруг звезды HD 169142 разделен на три отдельных кольца, а промежутки между этими кольцами можно объяснить существованием здесь молодых, недавно сформированных экзопланет.

Теперь ученые получили подтверждение своим догадкам, ведь они нашли здесь молодую планету, которая по массе и размеру похожа на Юпитер. Ее удалось обнаружить благодаря тому, что эта планета во время своего движения оставляет спиралевидную пустоту в протопланетном диске из газа и пыли. Во время движения вокруг своей звезды экзопланета оставляет своеобразный след, который похож на след или кильватер, оставленный кораблем во время движения по воде.

Ученые получили подтверждение своим догадкам, ведь они нашли здесь молодую планету, которая по массе и размеру похожа на Юпитер Фото: space.com

Для того, чтобы сделать прямые изображения движения планеты, специальный прибор телескопа VLT заблокировал свет, исходящий от звезды, и таким образом получилось увеличить контрастность изображений.

Ученые считают, что наблюдение за этой звездной системой поможет лучше понять процесс формирования газовых гигантов, какими являются, например, Юпитер и Сатурн.

Как уже писал Фокус, к Земле летит со скоростью в более, чем 60 тысяч км/час огромный 300-метровый астероид. Космические камни таких размеров в среднем поделают к нашей планете всего раз в год.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли обнаружить новую экзопланету, которая может быть похожа на Землю, хотя и превышает ее по размерам почти в 2 раза. Но самое главное, что эта экзопланета может быть полностью покрыта жидкой водой.

Напоминаем, что на одной из экзопланет ученые смогли найти самый тяжелый химический элемент из всех, которые когда-либо были обнаружены на других планетах за пределами нашей звездной системы. Кстати, этот элемент совсем не редкость на Земле, как уже писал Фокус.