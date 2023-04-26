Залишає слід, як від корабля. Виявлено новий Юпітер незвичайним способом: що відомо (фото)

Нову екзопланету вчені виявили завдяки "сліду", який вона залишає під час проходження у протопланетному диску своєї зірки.

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Австралійські астрономи змогли підтвердити існування новонародженої планети, розміром з Юпітер, яка обертається навколо молодої зірки HD 169142. Ця планета залишає спіралеподібну порожнечу під час руху крізь диск із газу та пилу, що оточує її зірку, пише Space.

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Астрономи з Університету Монаша, Австралія, кілька років спостерігали за зіркою HD 169142 за допомогою потужного наземного телескопа VLT. Зокрема, їх цікавив протопланетний диск, що оточує цю зірку, де має відбуватися народження планет.

Черговий аналіз даних телескопа показав, що навколо молодої зірки справді обертається нещодавно сформована екзопланета, розміром із Юпітер. Вона обертається навколо своєї зірки на відстані, яка трохи більше відстані, що відокремлює сьому планету Сонячної системи, Нептун, від Сонця.

Нову екзопланету вчені виявили завдяки "сліду", який вона залишає під час проходження у протопланетному диску своєї зірки Фото: space.com

Приблизно 4,6 млрд років тому навколо Сонця також існував протопланетний диск із газу та пилу, в якому згодом утворилися всі 8 планет Сонячної системи, а також карликові планети, астероїди та комети. Вивчення протопланетних дисків молодих зірок має важливе значення для кращого розуміння того, як сформувалася Сонячна система і, зокрема, наша Земля.

Вченим вже було відомо, що протопланетний диск навколо зірки HD 169142 розділений на три окремі кільця, а проміжки між цими кільцями можна пояснити існуванням молодих, нещодавно сформованих екзопланет.

Тепер вчені отримали підтвердження своїм здогадам, адже вони знайшли тут молоду планету, яка за масою та розміром схожа на Юпітер. Її вдалося виявити завдяки тому, що ця планета під час свого руху залишає спіралеподібну порожнечу у протопланетному диску з газу та пилу. Під час руху навколо своєї зірки екзопланета залишає своєрідний слід, схожий на слід або кільватер, залишений кораблем під час руху по воді.

Вчені отримали підтвердження своїм здогадам, адже вони знайшли тут молоду планету, яка за масою та розміром схожа на Юпітер. Фото: space.com

Для того, щоб зробити прямі зображення руху планети, спеціальний прилад телескопа VLT заблокував світло, що походить від зірки, і таким чином вдалося збільшити контрастність зображень.

Вчені вважають, що спостереження за цією зірковою системою допоможе краще зрозуміти процес формування газових гігантів, якими є, наприклад, Юпітер та Сатурн.

Як уже писав Фокус, до Землі летить зі швидкістю більш ніж 60 тисяч км/год величезний 300-метровий астероїд. Космічні камені таких розмірів у середньому зроблять до нашої планети лише раз на рік.

Також Фокус писав про те, що астрономи спромоглися виявити нову екзопланету, яка може бути схожа на Землю, хоча і перевищує її за розмірами майже в 2 рази. Але найголовніше, що ця екзопланета може бути повністю вкрита рідкою водою.

Нагадуємо, що на одній з екзопланет вчені змогли знайти найважчий хімічний елемент із усіх, які будь-коли були виявлені на інших планетах за межами нашої зіркової системи. До речі, цей елемент зовсім не рідкість на Землі, як писав Фокус.