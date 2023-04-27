Раскопали историю предков. Редкая находка построек бронзового века и римских времен в Англии

Недавние археологические раскопки в районе Тревемпер в Ньюквее выявили значительное количество древних сооружений, что позволило по-новому взглянуть на историю этого района, восходящую к эпохе неолита.

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Археологи, работающие на территории нового жилого комплекса в Ньюквее, сделали замечательную находку, относящуюся к бронзовому веку. Археологическое подразделение Корнуолла обнаружило три круглых дома бронзового века, керамику и ряд римских построек на участке в районе Тревемпер, пишет BBC News.

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Постройки римского периода включали овальный дом, большую зону обработки и два потенциальных амбара. По словам экспертов, редко можно найти столько древних зданий на одной территории.

По словам экспертов, редко можно найти столько древних зданий на одной территории Фото: CORNWALL COUNCIL

Шон Тейлор, старший археолог Археологического отдела Корнуолла, заявил, что это первый случай обнаружения в Корнуолле прямоугольного сельскохозяйственного здания римской эпохи. Он добавил, что хотя за последние три десятилетия в разных местах графства было найдено несколько сооружений бронзового века, все же необычно находить их так много на одной небольшой территории.

"Сейчас складываться впечатление, что эта часть Ньюквея, вдоль реки Ганнел, была очень важным и густонаселенным районом, начиная с эпохи неолита (около 4000 лет до н. э.), — сказал Тейлор. — Устье реки, несомненно, было важной связью с внешним миром на протяжении всей доисторической эпохи".

По данным Совета Корнуолла, среди других заметных находок — керамика бронзового века Trevisker Ware, импортная керамика римского периода и каменные орудия обеих эпох. Советник Мартин Алви, отвечающий в совете за окружающую среду и изменение климата, выразил надежду, что артефакты будут храниться в местном музее.

"Эти сооружения действительно значимы для Корнуолла, и это фантастика — получить представление о том, какой была жизнь в Ньюквее все эти годы назад", — сказал Алви.

Участок был передан застройщику Treveth, который планирует построить здесь 155 домов.

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