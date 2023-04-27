Розкопали історію предків. Рідкісна знахідка будівель бронзового віку та римських часів в Англії

Нещодавні археологічні розкопки в районі Тревемпер у Ньюквеї виявили значну кількість стародавніх споруд, що дало змогу по-новому поглянути на історію цього району, починаючи з епохи неоліту.

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Археологи на новому житловому комплексі в Ньюквеї зробили чудове відкриття значних знахідок, що датуються бронзовим століттям. Археологічний підрозділ Корнуоллу виявив три круглі будинки бронзового віку, глиняний посуд і низку римських будівель на ділянці в районі Тревемпер, пише BBC News.

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Споруди римського періоду включали овальний будинок, велику виробничу зону і дві можливі комори. За словами експертів, нечасто можна знайти стільки стародавніх будівель на одній території.

За словами експертів, нечасто можна знайти стільки стародавніх будівель на одній території Фото: CORNWALL COUNCIL

Шон Тейлор, старший археолог Корнуольського археологічного підрозділу, заявив, що це перший випадок, коли в Корнуоллі виявлено прямокутну сільськогосподарську будівлю римської епохи. Він додав, що хоча за останні три десятиліття на різних ділянках по всьому графству знайшли кілька споруд бронзового віку, все ж незвично знайти так багато на одній невеликій території.

"Тепер здається, що ця частина Ньюквея, поряд з річкою Ґаннел, була дуже важливим і густонаселеним районом, починаючи з епохи неоліту (близько 4000 р. до н. е.) і далі, — сказав Тейлор. — Лиман, безсумнівно, був важливим зв'язком із зовнішнім світом протягом усієї доісторичної епохи".

Серед інших визначних знахідок — кераміка Тревіскерського посуду бронзової доби, завезена кераміка римського періоду та кам'яні знаряддя праці обох епох, повідомляє Рада Корнуоллу. Радник Мартін Алві, відповідальний за питання навколишнього середовища та зміни клімату, висловив сподівання, що артефакти виставлять у місцевому музеї.

"Ці споруди дійсно важливі для Корнуоллу, і це фантастично — отримати уявлення про те, яким було життя в Ньюквеї всі ці роки тому", — сказав Алві.

Ділянку передали забудовнику Treveth, який планує звести там 155 будинків.

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