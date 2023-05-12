Тактика активных действий Советского Союза включала пропаганду, шпионаж и дезинформационные кампании, направленные на то, чтобы посеять раздор и хаос в рядах противника. Во время холодной войны СССР начал одну опасную, известную как операция "Денвер" или операция "Инфекция".

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Во время холодной войны Советский Союз и его сателлиты применяли стратегию политической войны под названием "активные меры". Одной из самых эффективных и опасных таких кампаний было создание и распространение ошибочной идеи о том, что вирус, вызываемый ВИЧ/СПИДом, был создан в военной лаборатории США, пишет IFLScience.

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Известная как операция "Денвер" или операция "Инфекция", кампания дезинформации началась в начале 1980-х годов, когда мир столкнулся с возникновением эпидемии СПИДа. Вирус, циркулировавший на низком уровне в течение десятилетий, внезапно превратился в глобальную угрозу, вызывая страх, панику и неуверенность среди населения.

В то же время администрация президента США Рональда Рейгана заняла жесткую позицию по отношению к коммунизму, обострив напряженность между США и Советским Союзом. На этом накаленном геополитическом фоне Советский Союз увидел возможность продвинуть свои интересы и начал кампанию по продвижению идеи о том, что вирус СПИДа был искусственно создан в военной лаборатории США.

Кампания началась с анонимной статьи, опубликованной в индийской газете в 1983 году, в которой утверждалось, что СПИД — это "загадочная болезнь, вызванная экспериментами США". Статья ссылалась на "известного американского ученого и антрополога" из Нью-Йорка в качестве источника, но недавние исследования показали, что эта история, скорее всего, была подброшена Советским Союзом в рамках кампании "активных мер".

Со временем идея о том, что ВИЧ/СПИД был создан в военной лаборатории США, постепенно набирала обороты. В 1986 году биофизик из Восточной Германии в отставке Якоб Сегал заявил, что он обнаружил "косвенные доказательства" в поддержку этой теории.

Сегал утверждал, что вирус был генетическим гибридом двух вирусов естественного происхождения, которые были синтезированы в Форт-Детрике в Мэриленде, а затем распространены агентами США среди геев в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Несмотря на то, что эта ложная идея о том, что ВИЧ/СПИД был создан в военной лаборатории США, была тщательно развенчана, в некоторых частях мира она по-прежнему популярна. Это служит ярким примером того, насколько глубоко ложная идея может проникнуть в общественное восприятие пандемий.

Сегодня, в эпоху социальных сетей и популистской политики, подобные кампании по дезинформации и дезинформации могут быть запущены как никогда ранее. Пандемия COVID-19 показала, насколько быстро и эффективно ложные идеи могут распространяться в Интернете: теории заговора и дезинформация о вирусе и его происхождении получили широкое распространение.

Поскольку мы противостоим постоянной угрозе пандемий и распространению ложной информации, крайне важно помнить уроки операции "Денвер" и опасности кампаний активных мер.

Мы должны сохранять бдительность и скептически относиться к заявлениям, не имеющим достоверных доказательств, и работать вместе для борьбы с распространением ложной информации и продвижения точных, основанных на фактах сообщений.

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