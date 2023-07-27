Доисторическая математика: археологи нашли камень для вычислений возрастом 8 тыс. лет (фото)

В районе Борнова в Измире, Турция, во время раскопок кургана, которому 8500 лет, обнаружили необычную находку. Исследователи наткнулись на древний камень, который использовали для вычислений.

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Удивительной находкой является 8000-летний камень, который, как полагают, играл важную роль в древних вычислениях на этом месте. Этот камень, напоминающий по размеру большую фасоль, имеет характерные черты равностороннего четырехугольника. Примечательно, что камень изготовлен из черного гематита — минерала, который привлекал внимание цветом и гладкой поверхностью, пишет Arkeonews.

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Значение этих древних камней для вычислений нельзя недооценивать. Они дают ценную информацию о математике доисторической эпохи, а также, как отметил Зафер Дерин, преподаватель кафедры археологии Университета Эге: "Эти типы камней продолжали использовать как весы в быту за 4000 лет до нашего времени. Это облегчило вычисления и подсчет в социальной жизни".

Курган Ешилова Хёйюк (Yeşilova Höyük), впервые обнаруженный в 2003 году, с тех пор стал археологическим раем, привлекающим исследователей со всех уголков мира. Раскопки начались в 2005 году под эгидой Археологического музея Измира, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и Университета Эге.

Эта историческая сокровищница каждый год дает множество важных находок, которые проливают свет на жизнь первых поселенцев в районе Измира вдоль побережья Эгейского моря.

Этот камень, напоминающий по размеру большую фасоль, имеет характерные черты равностороннего четырехугольника Фото: АА

Датированный периодом раннего неолита около 6500 лет до н. э., курган является древнейшим поселением во всем регионе. Раскопки на этом месте уже обнаружили бесценные следы эпохи неолита, позволяющие глубже понять культуру древних поселенцев и их окружение.

Среди находок — расположение домов поодиночке с различными системами крыш, что отличает его от других современных памятников, таких как Каталхоюк в центральной Анатолии, где дома расположены вплотную друг к другу.

Наконец, находка 8000-летнего камня-цифры является свидетельством исторического значения этого места и его вклада в наше понимание доисторической эпохи. Раскопки продолжают открывать захватывающие детали о жизни древних поселенцев в Измире, добавляя ценные кусочки к пазлу истории человечества в этом регионе.

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