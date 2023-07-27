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Доісторична математика: археологи знайшли камінь для обчислень віком 8 тис. років (фото)

Туреччина, знахідка, археологія, курган, камінь, обчислення, гематит, розкопки, археологи, неоліт, математика
Фото: AA | У районі Борнова в Ізмірі, Туреччина, під час розкопок кургану, якому 8500 років, виявили незвичайну знахідку

У районі Борнова в Ізмірі, Туреччина, під час розкопок кургану, якому 8500 років, виявили незвичайну знахідку. Дослідники натрапили на древній камінь, який використовували для обчислень.

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Дивовижною знахідкою є 8000-річний камінь, який, як вважають, відігравав важливу роль у стародавніх обчисленнях на цьому місці. Цей камінь, що нагадує за розміром велику квасолю, має характерні риси рівностороннього чотирикутника. Прикметно, що камінь виготовлений із чорного гематиту — мінералу, який привертав увагу кольором і гладкою поверхнею, пише Arkeonews.

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Значення цих стародавніх каменів для обчислень не можна недооцінювати. Вони дають цінну інформацію про математику доісторичної епохи, а також, як зазначив Зафер Дерин, викладач кафедри археології Університету Еге: "Ці типи каменів продовжували використовувати як ваги в побуті за 4000 років до нашого часу. Це полегшило обчислення та підрахунок у соціальному житті".

Курган Єшилова Хьойюк (Yeşilova Höyük), вперше виявлений у 2003 році, відтоді став археологічним раєм, що приваблює дослідників з усіх куточків світу. Розкопки розпочалися у 2005 році під егідою Археологічного музею Ізміра, Міністерства культури і туризму Турецької Республіки та Університету Еге.

Ця історична скарбниця щороку дає безліч важливих знахідок, які проливають світло на життя перших поселенців в районі Ізміра вздовж узбережжя Егейського моря.

Туреччина, знахідка, археологія, курган, камінь, обчислення, гематит, розкопки, археологи, неоліт, математика Fullscreen
Цей камінь, що нагадує за розміром велику квасолю, має характерні риси рівностороннього чотирикутника
Фото: AA

Датований періодом раннього неоліту близько 6500 років до н. е., курган є найдавнішим поселенням у всьому регіоні. Розкопки на цьому місці вже виявили безцінні сліди епохи неоліту, що дають змогу глибше зрозуміти культуру давніх поселенців та їхнє оточення.

Серед знахідок — розташування будинків поокремці з різними системами дахів, що відрізняє його від інших сучасних пам'яток, таких як Каталхоюк в центральній Анатолії, де будинки розташовані впритул один до одного.

Насамкінець, знахідка 8000-літнього каменя-цифри є свідченням історичного значення цього місця і його внеску в наше розуміння доісторичної епохи. Розкопки продовжують відкривати захопливі деталі про життя давніх поселенців в Ізмірі, додаючи цінні шматочки до пазла історії людства в цьому регіоні.

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